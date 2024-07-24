В Башкирии растет число вакансий на «удаленке»

С января по июнь этого года в Башкирии было опубликовано более 10 тыс. вакансий с удаленным форматом работы, что на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба hh.ru. При этом средние предлагаемые зарплаты для удаленной работы за год выросли на 18%, до 45,6 тыс. руб.