В Башкирии растет число вакансий на «удаленке»

В 56% случаев на работу без обязательного посещения офиса требуются операторы call-центра, менеджеры по продажам (12% вакансий), специалисты технической поддержки (3%), программисты (2%) и специалисты по подбору персонала (1,8%).
Самую высокую зарплату за удаленную работу предлагают руководителям отдела продаж (125 тыс. руб.), системным и бизнес аналитикам (по 120 тыс. руб.), инженерам-конструкторам (100 тыс. руб.), программистам (91,7 тыс. руб.) и инженерам по охране труда (85 тыс. руб.). На самую низкую оплату могут рассчитывать координаторы отдела продаж (40 тыс. руб.), секретари и помощники руководителя, ассистенты (42,5 тыс. руб.) и операторы call-центра (45 тыс. руб.).