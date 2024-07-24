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В Башкирии растет число вакансий на «удаленке»

С января по июнь этого года в Башкирии было опубликовано более 10 тыс. вакансий с удаленным форматом работы, что на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба hh.ru. При этом средние предлагаемые зарплаты для удаленной работы за год выросли на 18%, до 45,6 тыс. руб.

В 56% случаев на работу без обязательного посещения офиса требуются операторы call-центра, менеджеры по продажам (12% вакансий), специалисты технической поддержки (3%), программисты (2%) и специалисты по подбору персонала (1,8%).

Самую высокую зарплату за удаленную работу предлагают руководителям отдела продаж (125 тыс. руб.), системным и бизнес аналитикам (по 120 тыс. руб.), инженерам-конструкторам (100 тыс. руб.), программистам (91,7 тыс. руб.) и инженерам по охране труда (85 тыс. руб.). На самую низкую оплату могут рассчитывать координаторы отдела продаж (40 тыс. руб.), секретари и помощники руководителя, ассистенты (42,5 тыс. руб.) и операторы call-центра (45 тыс. руб.).

экономика
занятость