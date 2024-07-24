В Красноярском крае предлагают зарплату до 190 тысяч рублей

Самые интересные зарплаты в Красноярском крае сегодня предлагают на инвестиционных проектах. В центрах занятости до 30 июля проходит запись для желающих пройти на собеседование с компаниями, которые развивают производство в Мотыгинском районе. Для привлечения внимания скажем, что там, к примеру, сейчас требуется экскаваторщик, которому работодатель готов платить 144 тысячи рублей, автоэлектрик — 165 тысяч рублей, мастер буровзрывного участка — 190 тысяч рублей.