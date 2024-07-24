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В Красноярском крае предлагают зарплату до 190 тысяч рублей

На инвестпроекты в Мотыгинском районе требуются рабочие кадры.

Самые интересные зарплаты в Красноярском крае сегодня предлагают на инвестиционных проектах. В центрах занятости до 30 июля проходит запись для желающих пройти на собеседование с компаниями, которые развивают производство в Мотыгинском районе. Для привлечения внимания скажем, что там, к примеру, сейчас требуется экскаваторщик, которому работодатель готов платить 144 тысячи рублей, автоэлектрик — 165 тысяч рублей, мастер буровзрывного участка — 190 тысяч рублей.

Подробную информацию можно уточнить в ближайшем центре занятости. Контакты размещены на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

По словам руководителя ведомства Виктора Новикова, такой способ отбора кандидатов среди жителей края достаточно эффективен в плане поиска и формирования кадрового резерва. А межрегиональный проект «Система кадрового обеспечения инвестиционных проектов» получил первое место на Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере содействия занятости населения в категории «Лучший проект службы занятости по реализации государственных приоритетов».

занятость