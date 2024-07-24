Жителей 132 домов расселят до начала 2025 года в Новосибирске

«В Октябрьском районе Новосибирска под расселение попали 123 дома, в Ленинском — 101, в Заельцовском — 32, в Советском — 31, в Кировском — 29, в Калининском — 28, в Железнодорожном — 11, в Дзержинском — 10, в Центральном — 2. В мэрии добавили, что под расселение попадают 12,79 тыс. горожан», — об этом сообщает издание РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу городской администрации.