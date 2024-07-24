Жителей 132 домов расселят до начала 2025 года в Новосибирске

Программу планируют осуществить до 1 января 2025 года.
На ближайшие пять лет власти города собираются расселить 499 домов, признанных ветхими и аварийными. Жильцы 293 строений будут расселены на средства федерального бюджета — эти помещения признаны аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.
«В Октябрьском районе Новосибирска под расселение попали 123 дома, в Ленинском — 101, в Заельцовском — 32, в Советском — 31, в Кировском — 29, в Калининском — 28, в Железнодорожном — 11, в Дзержинском — 10, в Центральном — 2. В мэрии добавили, что под расселение попадают 12,79 тыс. горожан», — об этом сообщает издание РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В этом году году 20 домов будут расселены на средства городского бюджета.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что мэр города заявил о расселении жителей 499 аварийных домов.