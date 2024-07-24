Травников заявил о скором завершении строительства инфекционной больницы

Губернатор Андрей Травников сообщил об этом в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным во вторник. Ожидается, что в ближайшее время будет получено разрешение Роспотребнадзора на эксплуатацию нового объекта.
На площади 24 гектара на границе Новосибирска построен новый больничный городок, включающий 31 здание, из которых 21 предназначено для медицинских нужд. Общая площадь составляет более 40 тыс. кв. м, а количество койко-мест достигает 504. Госпиталь также оснащен сложной инженерной системой очистки воздуха и будет работать с патогенами первой группы опасности.
Несмотря на нормативный срок строительства в 44 месяца, госпиталь был возведён за три года. Губернатор отметил, что использование типовых проектов оказалось невозможным из-за различий между ковидным госпиталем и многопрофильной больницей.
Травников добавил, что заключение об окончании строительства ожидается в течение двух-трех недель, и после получения разрешения Роспотребнадзора эксплуатация может начаться уже осенью текущего года. Премьер-министр подчеркнул важность профилактики заболеваний и занятия спортом.
На реализацию проекта было выделено 2 млрд рублей федерального финансирования. Соглашение о государственно-частном партнерстве по строительству больницы было подписано в сентябре 2021 года. Изначально стоимость строительства оценивалась в 4,6 млрд рублей, однако к сентябрю 2022 года она возросла до 16 млрд рублей.
После завершения строительства инфекционная больница будет перемещена из центра Новосибирска в поселок Садовый, и власти региона рассматривают варианты дальнейшей реализации участка старой больницы.