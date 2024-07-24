Травников заявил о скором завершении строительства инфекционной больницы

На реализацию проекта было выделено 2 млрд рублей федерального финансирования. Соглашение о государственно-частном партнерстве по строительству больницы было подписано в сентябре 2021 года. Изначально стоимость строительства оценивалась в 4,6 млрд рублей, однако к сентябрю 2022 года она возросла до 16 млрд рублей.