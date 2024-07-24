В Красноярске запустили речное такси по Енисею до 10 тысяч рублей

Катер вмещает в себя до пяти человек и будет курсировать от речного клуба на Острове Отдыха с 12:00 до 20:00. Всего доступно три маршрута: до торгового центра «Красноярье» за 3 тысячи рублей, Вантового моста за 4 тысячи рублей и посёлка «Сосны» за 10 тысяч рублей.