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В Красноярске запустили речное такси по Енисею до 10 тысяч рублей

На данный момент для жителей Красноярска доступны три маршрута.

В Красноярске запустили речное такси по Енисею. Об этом рассказали в администрации клуба «Остров».

Катер вмещает в себя до пяти человек и будет курсировать от речного клуба на Острове Отдыха с 12:00 до 20:00. Всего доступно три маршрута: до торгового центра «Красноярье» за 3 тысячи рублей, Вантового моста за 4 тысячи рублей и посёлка «Сосны» за 10 тысяч рублей.

Отметим, что маршрут до посёлка «Сосны» доступен только для жителей населённого пункта или тех, у кого есть право его посещать.

В администрации клуба также рассказали, что речное такси может отправиться и по индивидуальному маршруту.