В августе из Омска запустят регулярные авиарейсы в Красноярск

Ранее стало известно, почему самолёт авиакомпании «Ямал», который выполнял рейс Салехард — Омск, вынужденно сел в Тюмени. Напомним, что лайнер прибыл в Омск с двухчасовым опозданием из-за вынужденной посадки в тюменском аэропорту Рощино. Уже появились сообщения, что эта посадка связана с техническими причинами. Но портал Om1.ru выяснил, что в Тюмени произошла замена борта. При этом она якобы не связана с техническими причинами. Получается, что пассажиры прилетели из Салехарда в Тюмень на одном самолёте, а из Тюмени полетели в Омск на другом.