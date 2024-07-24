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В августе из Омска запустят регулярные авиарейсы в Красноярск

Самолёты будут отправляться три раза в неделю.

Источник: Om1.ru

Омский аэропорт анонсировал запуск регулярных рейсов в Красноярск. Как рассказали в пресс-службе авиагавани, такая мера положительно скажется на туризме и деловой активности жителей. Красноярск также станет удобным узлом для перевозки омичей в Китай.

Самолёты из Омска будут отправляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. В основном рейсы будет выполнять ближнемагистральное судно отечественного производства Sukhoi Superjet 100.

Ранее стало известно, почему самолёт авиакомпании «Ямал», который выполнял рейс Салехард — Омск, вынужденно сел в Тюмени. Напомним, что лайнер прибыл в Омск с двухчасовым опозданием из-за вынужденной посадки в тюменском аэропорту Рощино. Уже появились сообщения, что эта посадка связана с техническими причинами. Но портал Om1.ru выяснил, что в Тюмени произошла замена борта. При этом она якобы не связана с техническими причинами. Получается, что пассажиры прилетели из Салехарда в Тюмень на одном самолёте, а из Тюмени полетели в Омск на другом.