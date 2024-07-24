В Магнитогорске возведут жилой район на территории «Притяжения»

Современные многоквартирные дома и необходимая инфраструктура разместятся на площади в 80 гектар. Всего в новом районе появится 600 тысяч квадратных метров жилья.
Возведение первой очереди района планируют начать в 2025 году. А сейчас же на месте будущей стройки уже провели церемонию закладки первого камня. Она состоялась в преддверии празднования в Магнитогорске Дня металлургов. В ней приняли участие председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор застройщика «Группа Голос» Сергей Пахомов.
На территории района построят многоквартирные дома разной высотности — например, там будут как обычные пятиэтажки, так и здания высотой в 24 этажа. Вместе с жилыми домами планируют возвести соцобъекты — в частности, две школы и пять детских садов.
По завершении строительства первой очереди (его планируют закончить во втором квартале 2027 года) в новом районе уже появятся 44 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих помещений. Отметим, что это 770 квартир.
Жилой сектор планируют органично встроить в территорию курорта «Притяжения» — так, чтобы не было четкого разделения между парковой зоной и жилым пространством. Например, на стилобатах зданий планируют также создать зеленые пространства, которые будут соединены с двором пешеходными мостиками.