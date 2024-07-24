В Магнитогорске возведут жилой район на территории «Притяжения»

Возведение первой очереди района планируют начать в 2025 году. А сейчас же на месте будущей стройки уже провели церемонию закладки первого камня. Она состоялась в преддверии празднования в Магнитогорске Дня металлургов. В ней приняли участие председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор застройщика «Группа Голос» Сергей Пахомов.