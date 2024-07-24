В Омске ликвидируют некогда популярную сеть продуктовых магазинов

Компания была создана в 2017 года. Продуктовые магазины с продукцией из Казахстана сразу стали популярными. Они располагались на проспекте Маркса, на улице Маяковского, в Амуре, в Нефтяниках и т. д. Чай, конфеты, другие казахстанские сладости, а также соки там продавались очень хорошо.