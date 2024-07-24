В Омске ликвидируют некогда популярную сеть продуктовых магазинов

В Омске решение о ликвидации приняло ООО «Казмаркет». Соответствующие сведения появились в ЕГРЮЛ.
Компания была создана в 2017 года. Продуктовые магазины с продукцией из Казахстана сразу стали популярными. Они располагались на проспекте Маркса, на улице Маяковского, в Амуре, в Нефтяниках
Но потом наступил ковид, и, как рассказывали сами продавцы, поставки из Казахстана резко прекратились. Все магазины постепенно закрылись, но юридическое лицо продолжало существовать.
А сейчас ООО «Казмаркет», 50% доли в котором владеет гражданин Казахстана Руслан Шарипов, окончательно ликвидируется.