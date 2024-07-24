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В Омске ликвидируют некогда популярную сеть продуктовых магазинов

Магазины продукции из Казахстана «Казмаркет» раньше были разбросаны по всему городу. А затем все точки закрылись.

В Омске решение о ликвидации приняло ООО «Казмаркет». Соответствующие сведения появились в ЕГРЮЛ.

Компания была создана в 2017 года. Продуктовые магазины с продукцией из Казахстана сразу стали популярными. Они располагались на проспекте Маркса, на улице Маяковского, в Амуре, в Нефтяниках и т. д. Чай, конфеты, другие казахстанские сладости, а также соки там продавались очень хорошо.

Но потом наступил ковид, и, как рассказывали сами продавцы, поставки из Казахстана резко прекратились. Все магазины постепенно закрылись, но юридическое лицо продолжало существовать.

А сейчас ООО «Казмаркет», 50% доли в котором владеет гражданин Казахстана Руслан Шарипов, окончательно ликвидируется.

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