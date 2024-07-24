«Дорожает все»: сколько стоит снять квартиру в Казани на сутки и длительный срок

Арендный сезон в Казани сдвинулся на месяц вперед
Спрос на аренду квартир в Казани ежегодно растет. Тенденция относится как к долгосрочной аренде, так и к суточным предложениям. Однако если раньше пик активности приходился на июль и август ввиду того, что в это время в город приезжают туристы и абитуриенты, то в этом году эксперты отмечают повышенный интерес на арендные квартиры уже с начала лета.
«Заградительно высокие ставки по ипотеке сместили спрос из сегмента продажи. Ситуация осложняется и относительно небольшим объемом предложения — на рынок попадает меньше новых свободных помещений, так как инвесторы в последнее время предпочитают посуточную аренду долгосрочной, а сроки экспозиции лотов снижаются», — отметила эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина.
Напомним, что ключевая ставка ЦБ РФ на данный момент составляет 16%, а ипотечные в некоторых банках и вовсе превышают 20% годовых. Более того, большинство экспертов считают, что на следующем заседании Центробанка, которое состоится 26 июля, регулятор может повысить ставку до 17−18% и сохранить такой показатель до конца 2024 года. Ужесточение также коснулось и льготных ипотечных программ: «Господдержку» с 1 июля полностью отменили, а условия по «Семейной ипотеке» скорректировали.
Спрос на аренду квартир остается высоким не только из-за «несостоявшихся ипотечников», но и из-за активных миграционных потоков и изменений в организации производственных процессов — в республику в поисках работы приезжают люди из других регионов.
Хрущевка или «ленинградка» — от 25 тысяч рублей
Вместе со спросом на арендное жилье растут и цены на него. Согласно исследованию «Циан. Аналитики», в июне 2024 года снять однокомнатную квартиру в Казани можно было в среднем за 28,9 тыс. рублей. За год ценник вырос на 5% — до 29,2 тыс. рублей.
«Однокомнатную квартиру в Казани можно снять минимум за 25 тыс. рублей. Аренда двухкомнатной квартиры обойдется в 35 тыс., а трехкомнатной — в 35−40 тыс. и выше. [Самый низкий ценник] на старый фонд — хрущевки или “ленинградки”, новостройки дороже», — подтвердила президент Гильдии риелторов РТ Анастасия Голяшева.
Снять квартиру на сутки в столице Татарстана можно в среднем от 2,5 тыс. рублей. Если сравнивать с ценами на гостиницы, то получается гораздо выгоднее. По данным агрегаторов, снять номер в отеле в августе можно от 3,5 тыс. рублей за редкими исключениями.
Стоимость аренды чаще всего зависит от локации — самые востребованные квартиры расположены в Ново-Савиновском, Вахитовском и частично в Советском районах. Набирает обороты также и Приволжский район. Помимо этого, ценник зависит еще от проекта дома и близости к транспортной развязке или метро, крупным торговым центрам.
«Увеличение стоимости напрямую связано с востребованностью. Если бы не было спроса, то, конечно, никто бы не увеличил ежемесячную оплату. Какие факторы на это влияют? Первый основной фактор — это то, что часть квартир уходит в посуточную аренду — в этом сегменте доходность гораздо выше. Поэтому собственники, долгосрочники также поднимают стоимость либо передают в управление эти объекты. Второй фактор — не все могут купить вторичную недвижимость, потому что ставки по ипотеке достаточно высокие», — рассказала «Татар-информу» член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.
«Однушка» возле КФУ стоит на 20% дороже, чем в других районах города
Квариросъемщики чаще всего — это молодые семьи, которые не могут позволить себе взять жилье в ипотеку, туристы, значительную долю также занимают студенты.
Согласно статистике, чаще всего студенты ищут квартиры либо в наиболее дешевых районах города, либо вблизи своего учебного заведения. Квартиры в отдаленных районах выигрывают по стоимости, однако значительно уступают по транспортной доступности и расположенной вблизи инфраструктуре — паркам, скверам, торговым и развлекательным центрам.
«В районах вузов выбор на рынке аренды существенно ограничен и в ближайшие недели (по опыту прошлых лет) продолжит сокращаться более быстрыми темпами, чем в целом по городу. В Москве и Санкт-Петербурге квартиры около вузов обычно начинают активнее разбирать в августе, в Казани, Новосибирске и Екатеринбурге — уже с июля Снижение выбора дополнительно разгоняет рост ставок аренды, а значит, и без того дорогие квартиры станут совсем недоступными для студентов», — считают в «Циан. Аналитике».
Так, снять «однушку» на площади Тукая, вблизи одного из самых крупных высших учебных заведений столицы Татарстана — Казанского федерального университета — сейчас в среднем можно за 35,9 тыс. рублей. Это на 20% выше, чем в других районах Казани. Кстати, за год стоимость аренды жилья здесь выросла на 26%, годом ранее арендовать квартиру здесь можно было примерно за 28 тыс. рублей.
«В большинстве случаев студенты не готовы переплачивать, поэтому в реальности они редко снимают жилье рядом со своим университетом. Один из вариантов адаптации к возросшим ставкам — совместная аренда, среди студентов особенно распространенная», — заключила Елена Лапшина.
Рост цен неизбежен
Цены на аренду жилья в Казани продолжат расти и дальше, заявляют эксперты.
«Дорожает всё. Если мы говорим про квартиры, которые только выходят на рынок аренды, мы должны учитывать в том числе и расходы на отделку, услуги по ремонту, мебель, технику, что, соответственно, влияет на стоимость. С другой стороны, когда люди покупают квартиры в строящемся жилье, им нужно где-то его арендовать до сдачи дома. А таких сейчас много», — считает Анастасия Голяшева.
Кроме того, Казань становится более привлекательным городом для жизни, для реализации своих возможностей и амбиций. В столицу Татарстана переезжает все больше людей, тем самым увеличивая и востребованность арендного жилья.
«Растущие ставки по ипотеке также играют роль, увеличивая спрос», — заключила президент Гильдии риелторов.