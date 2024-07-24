«Дорожает все»: сколько стоит снять квартиру в Казани на сутки и длительный срок

«Увеличение стоимости напрямую связано с востребованностью. Если бы не было спроса, то, конечно, никто бы не увеличил ежемесячную оплату. Какие факторы на это влияют? Первый основной фактор — это то, что часть квартир уходит в посуточную аренду — в этом сегменте доходность гораздо выше. Поэтому собственники, долгосрочники также поднимают стоимость либо передают в управление эти объекты. Второй фактор — не все могут купить вторичную недвижимость, потому что ставки по ипотеке достаточно высокие», — рассказала «Татар-информу» член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.