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В Екатеринбурге планируют запустить авиарейсы в Камбоджу

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июля, УралПолит.Ru. Осенью в Екатеринбурге планируют запустить авиаперелеты в Камбоджу. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Рейсы в Камбоджу могут появиться в расписании нашего аэропорта уже этой осенью», — заявили в Кольцово.

Организацией перелетов займется туроператор OneClick Travel. Он планирует запустить программу в азиатскую страну в ноябре. Предполагается, что рейсы будут совершаться 1 раз в 10 дней на самолетах SCAT Airlines.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщал, что из Екатеринбурга планируют запустить прямые рейсы в Аланью. Это связано с интенсивными полетами горожан в Анталию и Стамбул.