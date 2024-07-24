В Екатеринбурге планируют запустить авиарейсы в Камбоджу

«Рейсы в Камбоджу могут появиться в расписании нашего аэропорта уже этой осенью», — заявили в Кольцово.
Организацией перелетов займется туроператор OneClick Travel. Он планирует запустить программу в азиатскую страну в ноябре. Предполагается, что рейсы будут совершаться 1 раз в 10 дней на самолетах SCAT Airlines.
Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщал, что из Екатеринбурга планируют запустить прямые рейсы в Аланью. Это связано с интенсивными полетами горожан в Анталию и Стамбул.