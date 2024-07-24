Можно открыть парк: В Нижнем Новгороде рекультивировали бывшую свалку на 18 га

В Нижнем Новгороде освободили еще восемнадцать гектаров земли. Местные власти оформили их в собственность. Теперь здесь можно обустроить парк или разместить строения. Уточняется, что речь идет об участке, который ранее был занят Шуваловской свалкой.
Место, где раньше находился мусорный полигон, теперь не представляет опасности для горожан. Работу в рамках госконтракта выполнила компания «СитиЛюкс». Заказчиком выступило министерство экологии региона.
Проектная организация предложила способ рекультивации полигона, который в России ранее не практиковали. Этот вариант позволяет вернуть в оборот участки без серьезных ограничений в видах их использования, а также без существенных затрат. Областные власти одобрили предложенный способ.
Каркас был сформирован с использованием технологии сепарации свалочных масс с обработкой и последующей обратной отсыпкой полученного грунта-рекультиванта, поверх которого был уложен плодородный грунт и засеян растительный слой. Уточняется, что не прошедшие проверку на безопасность свалочные массы были переданы на лицензированный полигон.
«До чистых грунтов мы докапывались местами на 5−6 метров ниже проектной отметки… Попадались и опасные находки: например, снаряды, мина, граната, приходилось вызывать саперов для их обезвреживания», — сказал руководитель подрядной организации Андрей Товт.
Следует отметить, что порядка 80% свалочных масс удалось утилизировать. Сейчас они представляют собой безопасный грунт-рекультивант, который является безвредным для человека и экологии.
Шуваловская свалка рекультивирована в рамках национального проекта «Экология». Финансирование было предоставлено из федерального бюджета (940 миллионов рублей) и регионального бюджета (830 миллионов рублей). Работы были завершены досрочно.
В ходе VIII Всероссийского съезда операторов ТКО участники назвали ликвидацию Шуваловской свалки «отдельной гордостью» региона. Полигон исключен из реестра объектов накопленного вреда.
Отметим, что технологию сепарации и утилизацию отсевов свалочных масс в грунт-рекультивант теперь используют и на других объектах.
Ключевые проблемы, с которыми, как правило сталкиваются подрядчики объектов наколенного вреда связаны с ошибками в проектной документации и слабыми изыскательскими работами. Работники ООО «СитиЛюкс» пришлось научиться быстро дорабатывать такие проектные решения. Например, во время ликвидации мусорного полигона в Первомайске изыскания проводились заново. Это привело к тому, что объем свалки увеличился на 5%, а масса — на 102%.
На процессы корректировки проекта ушло полгода. При этом время исполнения работ не изменилось. Кроме этого, возникли трудности с кадрами. Новые автомобили были куплены, а вот водителей для управления этими машинами найти не удавалось. Строительство М-12 и другие объективные причины потребовали рабочих рук. Не дали результата и такие меры, как увеличение зарплаты, съемное жилье в Нижнем Новгороде, бесплатное питание. Тогда подрядчик принял решение о перевозке отходов на временное хранение на полигон в рабочем поселке Шатки, использовании участка на этом полигоне только в качестве перевалочной базы. К концу работ все свалочные массы были вывезены на другой полигон. Экспертиза эти отходы отнесла к V классу опасности, поэтому даже временное хранение, сделало данное решение безопасным для местного населения. В результате подрядчику удалось уложиться в указанные контрактом сроки несмотря на увеличение объемов вывозимого мусора.
Участники VIII съезда регоператоров ТКО отметили, что необходимо более тщательно готовить проектные решения, когда речь идет о ликвидации объектов накопленного вреда. Региональные власти должны позаботиться о совершенствовании законодательной базы в этой области. Это позволит сократить сроки работ и расходы на их выполнение.
И тогда увеличится число вариантов, как местные жители смогут использовать новые рекультивированные территории.