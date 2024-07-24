Можно открыть парк: В Нижнем Новгороде рекультивировали бывшую свалку на 18 га

На процессы корректировки проекта ушло полгода. При этом время исполнения работ не изменилось. Кроме этого, возникли трудности с кадрами. Новые автомобили были куплены, а вот водителей для управления этими машинами найти не удавалось. Строительство М-12 и другие объективные причины потребовали рабочих рук. Не дали результата и такие меры, как увеличение зарплаты, съемное жилье в Нижнем Новгороде, бесплатное питание. Тогда подрядчик принял решение о перевозке отходов на временное хранение на полигон в рабочем поселке Шатки, использовании участка на этом полигоне только в качестве перевалочной базы. К концу работ все свалочные массы были вывезены на другой полигон. Экспертиза эти отходы отнесла к V классу опасности, поэтому даже временное хранение, сделало данное решение безопасным для местного населения. В результате подрядчику удалось уложиться в указанные контрактом сроки несмотря на увеличение объемов вывозимого мусора.