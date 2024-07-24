В августе последние обманутые дольщики получат ключи от квартир в двух красноярских ЖК

«Когда мы плотно включились в работу по этому жилому комплексу, было опасение, что не успеем летом передать ключи от квартир тем дольщикам, которые уже несколько лет их ждут. Сегодня мы видим фактически законченный объект. Работа проведена колоссальная, — отметил Сергей Верещагин. — Считаю, что задача, которая стояла перед подрядчиками, перед министерством строительства и ЖКХ края и в целом перед правительством Красноярского края, решена. Не сомневаюсь, что в августе люди уже зайдут в свои квартиры и начнут обустраивать там домашний уют».