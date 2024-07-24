В августе последние обманутые дольщики получат ключи от квартир в двух красноярских ЖК

Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ края Михаил Заскалько.
Накануне текущую ситуацию в жилом комплексе «Квадро» оценил председатель правительства края Сергей Верещагин. Ему рассказали, что строительные работы во всех четырёх 25-этажных зданиях полностью завершены, они введены в эксплуатацию. Сейчас идет техническая инвентаризация домов и подготовка документов для официальной передачи владельцам прав собственности на жилье, начались предварительные показы квартир дольщикам.
Напомним, возводить ЖК «Квадро» начал в 2015 года ООО «Сибинвест». В 2020 году стройку заморозили, а в декабре того же года компанию признали банкротом. Достройка жилого комплекса началась в 2023 году за счет средств Фонда развития территорий и бюджета края.
После завершения всех официальных процедур будут восстановлены права более 900 дольщиков.
«Когда мы плотно включились в работу по этому жилому комплексу, было опасение, что не успеем летом передать ключи от квартир тем дольщикам, которые уже несколько лет их ждут. Сегодня мы видим фактически законченный объект. Работа проведена колоссальная, — отметил Сергей Верещагин. — Считаю, что задача, которая стояла перед подрядчиками, перед министерством строительства и ЖКХ края и в целом перед правительством Красноярского края, решена. Не сомневаюсь, что в августе люди уже зайдут в свои квартиры и начнут обустраивать там домашний уют».
Также в августе будет восстановлены права более 400 дольщиков двух домов ЖК «Енисей» на улице Прибойной.
«После получения дольщиками своих квартир в домах ЖК “Квадро” и ЖК “Енисей” процесс восстановления нарушенных прав дольщиков на территории Красноярского края будет полностью завершен. Те красноярцы, дома которых оказалось невозможно достроить, получили денежную компенсацию стоимости жилья», — рассказали в минстрое.
Отметим, после принятия в 2019 году федерального закона о защите прав дольщиков, в крае были восстановлены права почти 9 тысяч человек. Дольщикам 68 недостроев выплатили компенсации. 13 проблемных домов достроили. На начало 2023 года в Едином реестре проблемных объектов значились 59 зданий в Красноярском крае, сейчас из него исключены все проблемные жилые недострои.