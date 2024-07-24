Названы города, где омичи активно покупают недвижимость

За три последних месяца местные жители подали 345 заявлений о дистанционном оформлении прав на жильё в других регионах. Как сообщили в региональном Росреестре, чаще всего омичи покупали недвижимость в Москве и Подмосковье (64 заявления). Второе место заняла Тюменская область, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (61 заявление). На третьем месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область (56 заявлений).
Отмечается спрос на жильё в Калининградской области — во втором квартале этого года поступило 11 заявлений на оформление недвижимости. При этом омичи реже стали покупать квартиры в Краснодарском крае (32 заявления).
В Омской области жильё покупают жители Тюмени (60 заявлений), Москвы (48 заявлений) и Новосибирска (42 заявления).
Ранее Омский аэропорт анонсировал запуск регулярных рейсов в Красноярск. Как рассказали в пресс-службе авиагавани, такая мера положительно скажется на туризме и деловой активности жителей. Красноярск также станет удобным узлом для перевозки омичей в Китай.