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Названы города, где омичи активно покупают недвижимость

Растёт спрос на жильё в Калининградской области.

Источник: Om1.ru

За три последних месяца местные жители подали 345 заявлений о дистанционном оформлении прав на жильё в других регионах. Как сообщили в региональном Росреестре, чаще всего омичи покупали недвижимость в Москве и Подмосковье (64 заявления). Второе место заняла Тюменская область, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (61 заявление). На третьем месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область (56 заявлений).

Отмечается спрос на жильё в Калининградской области — во втором квартале этого года поступило 11 заявлений на оформление недвижимости. При этом омичи реже стали покупать квартиры в Краснодарском крае (32 заявления).

В Омской области жильё покупают жители Тюмени (60 заявлений), Москвы (48 заявлений) и Новосибирска (42 заявления).

Ранее Омский аэропорт анонсировал запуск регулярных рейсов в Красноярск. Как рассказали в пресс-службе авиагавани, такая мера положительно скажется на туризме и деловой активности жителей. Красноярск также станет удобным узлом для перевозки омичей в Китай.

недвижимость