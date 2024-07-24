Названы города, где омичи активно покупают недвижимость

За три последних месяца местные жители подали 345 заявлений о дистанционном оформлении прав на жильё в других регионах. Как сообщили в региональном Росреестре, чаще всего омичи покупали недвижимость в Москве и Подмосковье (64 заявления). Второе место заняла Тюменская область, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (61 заявление). На третьем месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область (56 заявлений).