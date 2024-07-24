Еще один подъезд дома на улице Фучика расселят после взрыва

— Несмотря на то, что стоящие со второго по шестой подъезд «маячки» не фиксируют никаких отклонений и движения конструкций, было принято решение на основании уточнённых данных предыдущей экспертизы на время проведения работ в первом подъезде организовать переезд жителей второго подъезда в съёмное жильё. Жильцы смогут подобрать себе квартиры, эквивалентные тем, в которых проживают сейчас. Они будут оплачены из городского бюджета, — сказал первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин.