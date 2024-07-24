Еще один подъезд дома на улице Фучика расселят после взрыва

Еще один подъезд признан аварийным в доме № 37 по улице Фучика после взрыва, произошедшего весной. Жильцам придется временно переехать в съемное жилье, стоимость которого власти пообещали компенсировать. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Изначально экспертная комиссия утверждала, что подъезд № 2, расположенный по соседству с тем, в котором произошел взрыв, пригоден для проживания. Однако после дополнительных уточнений и исследований было принято решение о временном расселении жильцов этого подъезда на время ремонта.
— Несмотря на то, что стоящие со второго по шестой подъезд «маячки» не фиксируют никаких отклонений и движения конструкций, было принято решение на основании уточнённых данных предыдущей экспертизы на время проведения работ в первом подъезде организовать переезд жителей второго подъезда в съёмное жильё. Жильцы смогут подобрать себе квартиры, эквивалентные тем, в которых проживают сейчас. Они будут оплачены из городского бюджета, — сказал первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин.
Жильцы первого подъезда, где произошел взрыв, до сих пор вынуждены скитаться по родственникам и съемным квартирам. Сейчас здесь проводятся аварийно-восстановительные работы, которые планируется завершить в августе. Специалисты укрепляют плиты перекрытий и железобетонные перегородки. После этого будет проведено контрольное обследование несущих конструкций дома. Ранее на всех подъездах дома были установлены специальные маячки, которые не фиксируют каких-либо разрушений или нарушений состояния жилого дома.
Напомним, взрыв в девятиэтажке на улице Фучика произошел 19 марта 2024 года. Рвануло в угловой квартире на пятом этаже, после чего начался сильный пожар. Очевидцы говорят, что пожару предшествовал взрыв и мощная ударная волна. В результате происшествия пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Сразу после инцидента СК возбудил уголовное дело.