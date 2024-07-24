В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с рынком арбузов в Узбекистане

В Минсельхозе подтверждают слова экспертов, что одной из основных причин снижения цен и практически отсутствия спроса на узбекские арбузы является то, что цена арбуза на его основном рынке — российском — упала до рекордного уровня. На данный момент оптовая цена на эти бахчевые там примерно равна цене отправки из Узбекистана.