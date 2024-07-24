В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с рынком арбузов в Узбекистане

По информации ведомства, в этом году по всей республике арбузами засеяли 203 тысячи гектаров полей. Выращивание этой культуры традиционно широко развито в Кашкадарьинской, Сырдарьинской, Джизакской и Хорезмской областях.
На сегодняшний день с полей собрали 112,7 тысячи тонн продукции, на остальных бахчах сбор продолжается. Богатому урожаю способствовала в этом году благоприятная погода.
Также в ведомстве отметили, что сегодня нет ограничений на экспорт арбузов в зарубежные страны.
«Узбекистан имеет фитосанитарное разрешение для поставок арбузов более чем в 20 стран мира. Чтобы упростить вывоз плодоовощной продукции, в стране даже запустили зеленый коридор на таможенных постах», — говорится в сообщении.
Сегодня цена одного килограмма арбуза на рынках и в супермаркетах Ташкента составляет от 800 до 2000 сумов. Цены формируются на основе спроса и предложения на рынке.
«Минсельхоз не имеет полномочий устанавливать цены на продукцию производителей и фермеров, а также устанавливать обязательный объем продаж для ее реализации», — подчеркивают в ведомстве.
При этом несколько недель назад средняя закупочная цена арбуза в Ташкенте и регионах составляла 2000 — 3000 сумов за килограмм. В связи с тем, что предложение превышает спрос в фазу созревания сезонного продукта, регулятор рынка указывает, что цены на этот вид продукта снизились.
В Минсельхозе подтверждают слова экспертов, что одной из основных причин снижения цен и практически отсутствия спроса на узбекские арбузы является то, что цена арбуза на его основном рынке — российском — упала до рекордного уровня. На данный момент оптовая цена на эти бахчевые там примерно равна цене отправки из Узбекистана.
Кроме того, в этом сезоне затруднен экспорт арбузов из Узбекистана и в страны Восточной Европы и Евросоюза, поскольку и там цены очень низкие.
«Несмотря на это, в этом году арбузов и бахчевой продукции было экспортировано 45,3 тысячи тонн, или на 8,7 миллиона долларов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркивают в министерстве.
Отмечается также, что Минсельхоз на выездных совещаниях с региональными управлениями сельского хозяйства и фермерами давал рекомендации, как отказаться от традиционных подходов к производству, сбору, сортировке и реализации продукта, повысить его товарность, исходя из требований времени.