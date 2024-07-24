В Братске оказался самый дорогой бензин среди городов Иркутской области

По данным регионального органа Федеральной службы статистики, в первый месяц лета литр бензина АИ-92 в Братске в среднем стоил 52 рубля 90 копеек, литр АИ-95 — 56 рублей 30 копеек. За год литр и той, и другой марки топлива подорожали примерно на 2 рубля.
Самая низкая средняя цена за бензин в июне была зафиксирована в Зиме. Там литр АИ-92 стоил примерно 52 рубля, литр АИ-95 — 55 рублей 40 копеек.
Иркутскстат ведет мониторинг потребительских цен в Иркутске, Ангарске, Братске, Зиме, Тайшете и Усть-Илимске. Ежемесячно ведомство ранжирует также города по стоимости минимального набора продуктов питания, в который входят различные продовольственные товары. В июне самая высокая стоимость такого набора была зафиксирована в Усть-Илимске — почти 7 219 рублей. Братск на втором месте. Здесь средняя стоимость минимального набора продуктов питания составила чуть больше 7 тысяч рублей.