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В Братске оказался самый дорогой бензин среди городов Иркутской области

В Братске в июне этого года оказалась самая высокая стоимость литра бензина среди шести крупных городов Приангарья, где Иркутскстат ведет мониторинг цен. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ведомство.

По данным регионального органа Федеральной службы статистики, в первый месяц лета литр бензина АИ-92 в Братске в среднем стоил 52 рубля 90 копеек, литр АИ-95 — 56 рублей 30 копеек. За год литр и той, и другой марки топлива подорожали примерно на 2 рубля.

Самая низкая средняя цена за бензин в июне была зафиксирована в Зиме. Там литр АИ-92 стоил примерно 52 рубля, литр АИ-95 — 55 рублей 40 копеек.

Иркутскстат ведет мониторинг потребительских цен в Иркутске, Ангарске, Братске, Зиме, Тайшете и Усть-Илимске. Ежемесячно ведомство ранжирует также города по стоимости минимального набора продуктов питания, в который входят различные продовольственные товары. В июне самая высокая стоимость такого набора была зафиксирована в Усть-Илимске — почти 7 219 рублей. Братск на втором месте. Здесь средняя стоимость минимального набора продуктов питания составила чуть больше 7 тысяч рублей.

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