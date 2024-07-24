Мэр Бердска рассказал о проекте развития аэродрома в Новосибирской области

В конце 2023 года аэродром Бердска попал под управление «СибНИА» имени Чаплыгина. По информации Романа Валерьевича, в течение 2024-го должны завершить подготовку плана развития объекта.
«Могут быть созданы площадки для летных испытаний авиационной техники, а также корпуса для статических и ресурсных испытаний натурных конструкций образцов авиационной техники», — написал в своём tg-канале мэр Бердска.
Кроме этого, в планах изготовить опытные и серийные самолёты авиационной техники, восстановить исторические образцы, создать центр авиации общего назначения, где будут готовить лётный состав для различных ведомств. Ожидается, что на аэродроме создадут 1,5−2 тысячи новых рабочих мест.
Актуальным остаётся вопрос состояния участка дороги, по которому подъезжают к аэродрому. Также по ней удобно сократить маршрут из центра Бердска в микрорайоны Южный и Раздольный.
«Этот участок дороги до сих пор находится в ведении Министерства обороны, из-за чего мы не можем его привести в порядок и нормально содержать», — заметил Роман Бурдин.
Сообщается, что данный вопрос решается.