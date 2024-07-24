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Два предприятия в Омске уличили в загрязнении воздуха

Отдел экологического надзора провёл проверки в трёх омских компаниях. Две из них Минприроды уличило в загрязнении воздуха.

Источник: Om1.ru

Так, ООО «Фортуна» и ООО НПО «Монтессори» превысили нормативы выбросов. На «Монтессори» также была зафиксирована неэффективность работы газоочистного оборудования и отсутствие мер по снижению выбросов во время НМУ. Напомним, при режиме «чёрного неба» промышленные предприятия должны снижать количество выбросов на 15−20%.

Третья компания — ООО «Завод емкостного оборудования» — несвоевременно внесла плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Как сообщили в региональном Минприроды, отношении всех организаций возбуждены административные дела.

Ранее стали известны причины аномальных дождей в Омской области. По данным синоптиков, за сутки 17 июля в городе выпало 92 мм осадков. Это 174% от месячной нормы и 438% декадной нормы. В тот день был перекрыт исторический максимум суточных осадков, который был зафиксирован в 2006 году.

экология