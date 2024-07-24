Под Краснодаром появятся два новых предприятия глубокой заморозки

Одно из предприятий, принадлежащее компании «Кабаре Бейкерс», будет расположено в поселке Копанском и сфокусируется на заморозке сельхозпродукции. Второе, реализуемое ООО «Черноморская рыбка», появится в поселке Плодородном и займется хранением, переработкой и заморозкой рыбы и морепродуктов.
Объем инвестиций в каждый из проектов составит от 600 млн до 800 млн руб. Ожидается, что реализация проектов позволит создать новые рабочие места и будет способствовать развитию агропромышленного комплекса региона.