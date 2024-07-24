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Прогноз курса: тенге замедляет восстановление после потерь

Тенге растет, но теперь медленнее. Курс казахстанского тенге в паре с долларом США восстанавливается после предыдущих потерь, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

При этом прямо сейчас темпы коррекции снижаются. Это может быть сигналом к тому, что рынок считает коррекционное движение исчерпанным.

Торги вторника для доллара завершилась на отметке 472,83 тенге. Неделей ранее тенге выглядел более слабо.

Со стороны нефтяного рынка для тенге пока нет поддержки, поскольку тут сохранятся в силе продажи. Баррель Brent опустился к $81,20.

Отношение к риску сформировалось осмотрительным.

В середине недели американский доллар проторгуется в границах 470−476 тенге, евро — 510−516 тенге, рубль — 5,35−5,45 тенге, китайский юань — 64−65 тенге.

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