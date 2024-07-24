ВЭФ-2024: чем Хабаровский край порадует посетителей

Продукция Хабаровского края будет представлена на Восточном экономическом форуме 2024 года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
В рамках ВЭФ, который состоится во Владивостоке с 3 по 6 сентября, предприятия из Хабаровского края вновь покажут свою продукцию.
Уже сейчас местный бизнес активно готовится к участию в форуме. На данный момент 6 компаний подали заявки, а прием продолжается до 12 августа.
Подать заявку могут индивидуальные предприниматели, юридические лица и физические лица, осуществляющие деятельность в регионе не менее трех месяцев. Это касается производителей как продовольственных, так и непродовольственных товаров, а также сферы информационных технологий и связи.
Вся продукция будет представлена под общим брендом, который ранее утвердил врио губернатора области Дмитрий Демешин для популяризации региональных товаров по всей стране — «Сделано в Хабаровском крае».
На «Улице Дальнего Востока» всем желающим будет возможность познакомиться с пищевой продукцией Хабаровского края.
«Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности заранее включились в подготовку к ВЭФ. В этом году посетители смогут попробовать мед, минеральную воду, джемы, кофе и ни разу не выставлявшиеся там натуральные снеки и шоколад», — сообщила начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза Светлана Абдалова.
Заявки следует отправлять в краевой центр «Мой бизнес» (АНО «КАСП») по адресу г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51. Консультации по вопросам участия можно получить по телефону горячей линии центра «Мой бизнес»: 8 800 555 39 09.