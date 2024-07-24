Оливковое масло в Казахстане подорожало на 21,3% за год

В региональном разрезе больше всего растительного масла традиционно произвели в Восточно-Казахстанской области: 150,1 тыс. тонн, годовой рост — на 28,1%. В тройке регионов-лидеров также оказались Абайская и Акмолинская области: 70,8 тыс. и 38,9 тыс. тонн соответственно.
Если рассматривать более детально, то по производству нерафинированного масла лидировали Восточно-Казахстанская, Абайская и Акмолинская области, а по выпуску рафинированного — Восточно-Казахстанская область, Шымкент и Алматы.
В разрезе видов 67,9% производства пришлось на производство нерафинированного подсолнечного масла: 254,3 тыс. тонн — сразу на 31,6% больше, чем в январе-июне прошлого года.
Кроме того, вырос выпуск рафинированного подсолнечного (на 10%, до 65,7 тыс. тонн) и хлопкового (на 5,3%, до 5,7 тыс. тонн) масла.
В то же время сократилось производство рапсового (на 43,1%, до 27,8 тыс. тонн), соевого (на 18,3%, до 13,4 тыс. тонн) и сафлорового (на 8,2%, до 1,5 тыс. тонн) масла.
В стоимостном выражении в стране произвели масла и жиры на сумму 159,1 млрд тенге, против 186,3 млрд тенге годом ранее. Наибольший объем производства в стоимостном выражении пришелся на Восточно-Казахстанскую (50,9 млрд тенге) и Абайскую (31,1 млрд тенге) области, а также Шымкент (17,1 млрд тенге). Выпуск неочищенных масел и жиров составил 4,2 млрд тенге, производство рафинированных масел и жиров — 981,8 млн тенге.
По итогам января-мая текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на растительное масло на 84,6%, против 80,1% годом ранее.
За пять месяцев импорт масла в РК сократился на 17,1%, до 57,8 тыс. тонн. В то же время производство в этом периоде выросло на 13,1%, до 317,5 тыс. тонн.
Экспорт масла составил 236,6 тыс. тонн — на заметные 57,3% больше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 30,7%, до 138,8 тыс. тонн.
Спрос непосредственно на подсолнечное масло был обеспечен на 87,9%, против 84,2% годом ранее. Импорт сократился на 2,5%, до 37,7 тыс. тонн, а производство, напротив, выросло на 32,6%, до 274,2 тыс. тонн. Экспорт подсолнечного масла достиг 201,4 тыс. тонн — сразу на 68% больше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 12%, до 110,5 тыс. тонн.
По итогам 2023 года общий экспорт казахстанской масложировой продукции увеличился на 48% по сравнению с 2022 годом, составив 869 тыс. тонн. В настоящее время основными рынками сбыта казахстанской масложировой продукции являются Китай, Центральная Азия и Европа. В прошлом году Казахстан экспортировал в Китай растительные масла, шрот и жмых на 177 млн долларов. На втором месте по закупкам казахстанских растительных масел и шрота со жмыхом оказался Узбекистан с показателем в 164 млн долларов (доля — 32%), на третьем — Таджикистан (82 млн долларов, доля — 16%).
Тем временем в розничных точках продаж РК по итогам июня текущего года цены на растительное масло снизились на 0,1% за месяц и сразу на 21% за год. В том числе подсолнечное масло подешевело на 1,2% за месяц и на 22,3% за год, а вот оливковое масло, напротив, выросло в цене на 3,5% за месяц и на 21,3% за год.
Средняя по стране цена литра подсолнечного масла в июне составляла 626 тенге. Самая высокая цена среди крупных городов страны была зафиксирована в Астане (726 тенге), самая низкая — в Актобе (548 тенге).
А уже на 16 июля текущего года цена подсолнечного масла составила 621 тенге за литр — на 0,1% меньше, чем неделей ранее, на 0,9% меньше, чем в начале месяца, на 15% меньше, чем в начале года, и сразу на 21,2% меньше, чем год назад.