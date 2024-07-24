Оливковое масло в Казахстане подорожало на 21,3% за год

Тем временем в розничных точках продаж РК по итогам июня текущего года цены на растительное масло снизились на 0,1% за месяц и сразу на 21% за год. В том числе подсолнечное масло подешевело на 1,2% за месяц и на 22,3% за год, а вот оливковое масло, напротив, выросло в цене на 3,5% за месяц и на 21,3% за год.