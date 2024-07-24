«Хлопать» теперь будут по карману. Сенат ужесточил штраф за ввоз пиротехники до 17 миллионов сумов

Заместитель председателя Сенатского Комитета по обороне и безопасности Талибжон Мадумаров сообщил, что на 54-м пленарном заседании Сената рассматривался вопрос об усилении ответственности за незаконное обращение с пиротехническими изделиями и внесены изменения в соответствующие статьи Кодекса об административной ответственности.