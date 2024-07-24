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«Хлопать» теперь будут по карману. Сенат ужесточил штраф за ввоз пиротехники до 17 миллионов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За незаконный ввоз и использование фейерверков теперь грозит штраф от пяти до двадцатипятикратного размера базовой расчетной величины, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Заместитель председателя Сенатского Комитета по обороне и безопасности Талибжон Мадумаров сообщил, что на 54-м пленарном заседании Сената рассматривался вопрос об усилении ответственности за незаконное обращение с пиротехническими изделиями и внесены изменения в соответствующие статьи Кодекса об административной ответственности.

«Если раньше эта продукция использовалась на праздниках, то теперь ее используют на днях рождениях и на свадьбах», — отметил сенатор.

Талибжон Мадумаров уточнил, о каких изменениях идет речь.

Сейчас часть первая статьи 185 КоАО, касающаяся незаконного оборота и использования пиротехнических изделий, предусматривает штраф от пятикратной (1,7 миллионов сумов) до 20-кратной (6,8 миллионов сумов) суммы базовой расчетной величины. Согласно обновленному Кодексу об административной ответственности, верхняя граница штрафа увеличится до 25-кратной (8,5 миллионов сумов) суммы БРВ.

В КоАО также добавлены штрафы:

  • за торговлю пиротехникой — от 15-кратной (5,1 миллионов сумов) до 30-кратной (10,2 миллионов сумов) БРВ;
  • за ввоз пиротехники в республику или его передачу — в размере от 30-кратной (10,2 миллионов сумов) до 50-кратной (17 миллионов сумов) БРВ.

В Кодекс добавлено положение о том, что к мерам Национальной гвардии, которые принимались в случае незаконного использования пиротехники, теперь добавляются профилактические действия органов внутренних дел.

экономика
штрафы