«Хлопать» теперь будут по карману. Сенат ужесточил штраф за ввоз пиротехники до 17 миллионов сумов

Заместитель председателя Сенатского Комитета по обороне и безопасности Талибжон Мадумаров сообщил, что на 54-м пленарном заседании Сената рассматривался вопрос об усилении ответственности за незаконное обращение с пиротехническими изделиями и внесены изменения в соответствующие статьи Кодекса об административной ответственности.
«Если раньше эта продукция использовалась на праздниках, то теперь ее используют на днях рождениях и на свадьбах», — отметил сенатор.
Талибжон Мадумаров уточнил, о каких изменениях идет речь.
Сейчас часть первая статьи 185 КоАО, касающаяся незаконного оборота и использования пиротехнических изделий, предусматривает штраф от пятикратной (1,7 миллионов сумов) до 20-кратной (6,8 миллионов сумов) суммы базовой расчетной величины. Согласно обновленному Кодексу об административной ответственности, верхняя граница штрафа увеличится до 25-кратной (8,5 миллионов сумов) суммы БРВ.
В КоАО также добавлены штрафы:
- за торговлю пиротехникой — от 15-кратной (5,1 миллионов сумов) до 30-кратной (10,2 миллионов сумов) БРВ;
- за ввоз пиротехники в республику или его передачу — в размере от 30-кратной (10,2 миллионов сумов) до 50-кратной (17 миллионов сумов) БРВ.
В Кодекс добавлено положение о том, что к мерам Национальной гвардии, которые принимались в случае незаконного использования пиротехники, теперь добавляются профилактические действия органов внутренних дел.