Минтруда Беларуси назвало новый порядок расчета больничных молодым специалистам

В Минтруда уточнили, что больничный будет оплачиваться в размере 100% среднего заработка при стаже работы десять лет и выше. Или же если речь идет про пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком до 14 и другие случаи, которые дают право на пособие в размере 100% с первого дня больничного.