Минтруда Беларуси назвало новый порядок расчета больничных молодым специалистам

Минтруда Беларуси сказало про новый расчет больничных молодым специалистам. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве обратили внимание на то, что с 1 июля 2024 года изменилась формула расчетной величины. Так, с 50% бюджета прожиточного минимума, или 209 рублей по состоянию на 24 июля 2024 года, до минимальной заработной платы, которая сейчас составляет 626 рублей.
«Соответственно пособие для данной категории граждан увеличится в три раза», — сказано в сообщении.
Говорится, что больничный будет оплачиваться в размере 80% среднего заработка с того момента, когда среднедневной заработок будет выше, чем тот, который был рассчитан из размера минимальной зарплаты.
В Минтруда уточнили, что больничный будет оплачиваться в размере 100% среднего заработка при стаже работы десять лет и выше. Или же если речь идет про пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком до 14 и другие случаи, которые дают право на пособие в размере 100% с первого дня больничного.