В Новосибирской области стоимость ОСАГО выросла до 8,7 тысяч

В Новосибирске рост оказался еще более значительным — 10%, и средняя цена полиса там составила 10 213 рублей.
Аналитики сервиса «Сравни» отмечают, что наиболее популярными среди автовладельцев региона стали автомобили Toyota Corolla, Toyota Rav4, Honda CR-V, Toyota Camry и Subaru Forester.
Сравнительно, в соседней Омской области средняя стоимость ОСАГО за первое полугодие составила 7 024 рублей, что на 3% ниже, чем в прошлом году. В Омске этот показатель равен 8 261 рублю, также с небольшим снижением.
Дороже всего полисы стоят в столичных регионах: Москве (11 255 ₽), Санкт-Петербурге (10 038 ₽) и Московской области (9 421 ₽). В то же время, самые низкие цены на ОСАГО зафиксированы в Забайкальском крае (4 650 ₽), Псковской области (5 028 ₽) и Костромской области (5 193 ₽).
Эксперты отмечают, что разница в стоимости между самым дорогим и самым дешевым полисом в первом полугодии 2024 года составила 1 444 рубля, по сравнению с 784 рублями в 2023 году.
Средняя выплата по ОСАГО также увеличилась на 11% и составила 94 тысячи рублей. В июне этот показатель достиг почти 99,9 тыс. рублей, что на 13% больше, чем в июне прошлого года. Однако средняя премия за первые шесть месяцев 2024 года сократилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 7 660 рублей.
Президент Российского Союза Автостраховщиков Евгений Уфимцев подчеркнул, что продолжающаяся тенденция снижения средней премии и роста выплат требует увеличения числа страховых случаев, урегулированных в натуральной форме, что возможно при предоставлении страховщикам и авторемонтным организациям более широких возможностей для получения необходимых запчастей.