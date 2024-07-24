В Новосибирской области стоимость ОСАГО выросла до 8,7 тысяч

Средняя выплата по ОСАГО также увеличилась на 11% и составила 94 тысячи рублей. В июне этот показатель достиг почти 99,9 тыс. рублей, что на 13% больше, чем в июне прошлого года. Однако средняя премия за первые шесть месяцев 2024 года сократилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 7 660 рублей.