В Волгограде с 1 августа подорожают поездки в общественном транспорте

Для пассажиров, наиболее активно пользующихся общественным транспортом, и потому выбирающих месячные тарифные планы, средняя стоимость поездки будет еще ниже. Так, 1320 рублей составит стоимость безлимитного гражданского проездного на один вид транспорта. Согласно данным расчетного центра карты «Волна», в среднем пользователь такого проездного совершает 60 поездок в месяц, таким образом, таким образом, себестоимость одной поездки для пассажира составит 22 рубля. При цене студенческого проездного в 1000 рублей и школьного в 310 рублей стоимость каждой поездки составит 17 и 5,2 рубля соответственно.