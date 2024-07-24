40 новых проектов на Т570 млрд ввели в Казахстане

«С начала года по стране введено в эксплуатацию 40 новых проектов на Т570 млрд, создано 6,9 тыс. постоянных рабочих мест», — говорится в сообщении.
До конца 2024 года планируется ввод порядка 180 проектов на сумму около Т1,4 трлн с созданием около 17,4 тыс. постоянных рабочих мест, в том числе по следующим проектам:
• Ферросплавный завод на 800 рабочих мест в Павлодарской области, объем инвестиций составляет Т92,4 млрд, проектная мощность в натуральном выражении 240 тыс. тонн ферросилиция в год;
• Завод по производству компонентов грузовых автомобилей чугунным литьем на 360 рабочих мест в Костанайской области, объем инвестиций Т78,2 млрд, проектная мощность в натуральном выражении 45 тыс. тонн в год;
• Промышленное освоение месторождения вольфрамовых руд «Богуты» в Алматинской области, объем инвестиций Т135 млрд, 350 рабочих мест, добыча и переработка по 3,3 млн тонн руды в год, получение 10 тыс. тонн концентрата в год, 65% концентрата WO3;
• Завод по производству теплоизоляционных материалов на 220 рабочих мест в Алматинской области, объем инвестиций Т43,9 млрд, производительность — 1,4 млн куб. м в год каменной ваты и 400 тыс. куб. м в год полимерной изоляции;
• Завод по производству пружин для подвижного железнодорожного состава, объем инвестиций Т1,1 млрд, с созданием 51 рабочего места, проектная мощность в натуральном выражении — 298,5 тыс. штук в год.
Отмечается, что при выходе на полную мощность всех проектов их объемы производства составят около Т1,8 трлн, в том числе на экспорт — Т0,4 трлн, импортозамещение — Т1,4 трлн.