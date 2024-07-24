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Средняя зарплата выросла в июне на 50 рублей

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Номинальная начисленная средняя заработная плата в республике в июне составила 2270 рублей, говорится в сообщении пресс-службы Белстата.

Источник: Sputnik.by

Согласно официальным данным, месяцем ранее средняя зарплата белорусов до вычета налогов составляла 2219,2 рубля.

Таким образом, всего за месяц средняя получка стала больше на 50,8 рубля. В региональном разрезе средние зарплаты выглядят следующим образом:

  • Минск — 3020,8 рубля;
  • Минская область — 2270,2 рубля;
  • Гомельская область — 2063,9 рубля;
  • Гродненская область — 2041,3 рубля;
  • Брестская область — 2014,5 рубля;
  • Витебская область — 1948,8 рубля;
  • Могилевская область — 1923,6 рубля.

Больше всех получают белорусы, занятые в сфере информационных технологий — 6762,6 рубля. Следом идут работники из сферы пассажирского авиатранспорта — 5472,9 рубля.

Занятые в сфере образования белорусы в среднем получают 1715,2 рубля. Работники здравоохранения зарабатывают 1956 рублей в среднем.

Традиционно меньше всех получают работники, предоставляющие услуги в парикмахерских и салонах красоты — 1218,9 рубля.

Ранее Белстат публиковал данные о медианной зарплате в республике по состоянию на май текущего года — 1688,3 рубля.

Медианная зарплата всегда ниже средней, потому что они считаются по-разному. При этом медианная должна быть ниже в пределах 20−25%, если этот показатель не вписывается в данные рамки, то это говорит о серьезном расслоении в доходах.

Средняя зарплата получается простым сложением заработанных денег и делением на количество занятых в экономике.

Медианная зарплата — это середина зарплатного списка, показатель заработка, больше и меньше которого в стране получает одинаковое количество человек. Таким образом в мае половина белорусов, занятых в экономике, получала 1688,3 рубля и меньше.

экономика
занятость