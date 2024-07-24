Средняя зарплата выросла в июне на 50 рублей

Согласно официальным данным, месяцем ранее средняя зарплата белорусов до вычета налогов составляла 2219,2 рубля.
Таким образом, всего за месяц средняя получка стала больше на 50,8 рубля. В региональном разрезе средние зарплаты выглядят следующим образом:
- Минск — 3020,8 рубля;
- Минская область — 2270,2 рубля;
- Гомельская область — 2063,9 рубля;
- Гродненская область — 2041,3 рубля;
- Брестская область — 2014,5 рубля;
- Витебская область — 1948,8 рубля;
- Могилевская область — 1923,6 рубля.
Больше всех получают белорусы, занятые в сфере информационных технологий — 6762,6 рубля. Следом идут работники из сферы пассажирского авиатранспорта — 5472,9 рубля.
Занятые в сфере образования белорусы в среднем получают 1715,2 рубля. Работники здравоохранения зарабатывают 1956 рублей в среднем.
Традиционно меньше всех получают работники, предоставляющие услуги в парикмахерских и салонах красоты — 1218,9 рубля.
Ранее Белстат публиковал данные о медианной зарплате в республике по состоянию на май текущего года — 1688,3 рубля.
Медианная зарплата всегда ниже средней, потому что они считаются по-разному. При этом медианная должна быть ниже в пределах 20−25%, если этот показатель не вписывается в данные рамки, то это говорит о серьезном расслоении в доходах.
Средняя зарплата получается простым сложением заработанных денег и делением на количество занятых в экономике.
Медианная зарплата — это середина зарплатного списка, показатель заработка, больше и меньше которого в стране получает одинаковое количество человек. Таким образом в мае половина белорусов, занятых в экономике, получала 1688,3 рубля и меньше.