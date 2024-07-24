600 железнодорожных казахстанских подъездных путей передали государству

Для приведения подъездных путей в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации разработан и утвержден план мероприятий. Работы ведутся согласно графику, в рамках которого за короткий период заменено порядка 22 тысяч шпал, более 42 тысяч железнодорожных прокладок и около 3 тысяч брусьев и других материалов для полного удовлетворения спроса на перевозки по этим участкам.