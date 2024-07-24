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600 железнодорожных казахстанских подъездных путей передали государству

Министерство транспорта завершило процесс передачи более 600 железнодорожных подъездных путей в доверительное управление Акционерного Общества «Центр транспортного сервиса» (АО «ЦТС»), сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Для приведения подъездных путей в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации разработан и утвержден план мероприятий. Работы ведутся согласно графику, в рамках которого за короткий период заменено порядка 22 тысяч шпал, более 42 тысяч железнодорожных прокладок и около 3 тысяч брусьев и других материалов для полного удовлетворения спроса на перевозки по этим участкам.

Кроме того, впервые сертифицирована деятельность АО «ЦТС» по системам менеджмента качества, охране здоровья и безопасности труда, согласно договору с международной компанией «TUVRheinland».

АО «ЦТС» со 100% участием государства является одним из крупных клиентоориентированных балансодержателей железнодорожных подъездных путей. Общество предоставляет услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава, маневровых работ, погрузки-выгрузки, а также для стоянки подвижного состава.

экономика