Белстат подсчитал, что в экономике страны занято 84,2% белорусов

Белстат сказал, что в экономике Беларуси занято 84,2% трудоспособного населения, а уровень безработицы составляет 3% в Беларуси во II квартале 2024. Это следует из выборочного обследования домашних хозяйств по проблемам занятости населения, которое провел Национальный статистический комитет. Информация размещена на официальном сайте ведомства.
Говорится, что в экономике страны было занято 84,2% белорусов. Среди женщин уровень занятости составляет 85,3%, а безработицы — 2,7%. Что касается мужчин, то там ситуация такая. Уровень занятости составляет 83,3%, а безработицы — 3,3%.
В Белстате уточнили, что уровень безработицы в трудоспособном возрасте составил 3%. Уточняется, что большая часть населения ищет работу через обращения к родственникам, друзьям, знакомым. Речь идет про 65,3%. Через интернет и СМИ работу ищут 64,7% белорусов. Также сказано, что 12,6% граждан обращаются в службу занятости и общереспубликанский банк вакансий. А 12,5% обращаются к работодателю.