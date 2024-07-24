Белстат подсчитал, что в экономике страны занято 84,2% белорусов

В Белстате уточнили, что уровень безработицы в трудоспособном возрасте составил 3%. Уточняется, что большая часть населения ищет работу через обращения к родственникам, друзьям, знакомым. Речь идет про 65,3%. Через интернет и СМИ работу ищут 64,7% белорусов. Также сказано, что 12,6% граждан обращаются в службу занятости и общереспубликанский банк вакансий. А 12,5% обращаются к работодателю.