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Семь школ и два детских сада построят на ВИЗе в Екатеринбурге

В рамках проекта «ВИЗ-Правобережный» на 740 гектарах планируют возвести 9 микрорайонов.

В Екатеринбурге подписан проект межевания территории для части планировочного района «ВИЗ-Правобережный», где в ближайшие годы планируют построить семь школ на 9,2 тысячи мест и два детских сада на 100 мест каждый.

Два жилых квартала из 8 домов с общей жилой площадью 95,6 тысячи квадратных метров возведут между берегом Верх-Исетского пруда и улицами Татищева, Плотников и Фролова.

Как напомнили в пресс-службе городской администрации, район «ВИЗ-Правобережный» — это масштабный проект по комплексному освоению набережной Верх-Исетского пруда.

«На 740 гектарах планируют возвести 9 микрорайонов. 7 из них будут жилыми — общая площадь недвижимости составит более 2,2 миллиона квадратных метров», — уточнили в мэрии.

строительство