Семь школ и два детских сада построят на ВИЗе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подписан проект межевания территории для части планировочного района «ВИЗ-Правобережный», где в ближайшие годы планируют построить семь школ на 9,2 тысячи мест и два детских сада на 100 мест каждый.
Два жилых квартала из 8 домов с общей жилой площадью 95,6 тысячи квадратных метров возведут между берегом Верх-Исетского пруда и улицами Татищева, Плотников и Фролова.
Как напомнили в пресс-службе городской администрации, район «ВИЗ-Правобережный» — это масштабный проект по комплексному освоению набережной Верх-Исетского пруда.
«На 740 гектарах планируют возвести 9 микрорайонов. 7 из них будут жилыми — общая площадь недвижимости составит более 2,2 миллиона квадратных метров», — уточнили в мэрии.