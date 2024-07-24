Введение туристического сбора в Екатеринбурге попросили отложить

ЕАН сообщал, что в начале июля Госдума приняла закон о введении фиксированного туристического сбора в гостиницах, его также называют курортным. Решение о том, необходим ли он в конкретном городе, а также о ставке будет приниматься на муниципальном уровне.
Против введения такого сбора, в частности, выступили отельеры. Они считают, что лишний сбор приведет к увеличению очередей в зонах ресепшн. «Гостя нужно поприветствовать по стандарту, оформить документы, объяснить про сбор, оформить его — все это занимает время», — объяснил представитель сети Azimut.
Он добавил, что в их гостинице возле аэропорта Кольцово останавливаются часто на 1−2 дня. Среди гостей нередко оказываются бизнесмены, а не туристы. Многие клиенты вообще не пользуются городской инфраструктурой. Непонятно, почему они должны тогда платить туристический сбор, отмечают представители гостиницы. Также отельеры считают, что недоработан механизм сбора, непонятно, на что именно пойдут деньги.
«Туристы должны как минимум понимать, за что платят. Что изменятся в городе? Пустят двухэтажные автобусы? Хорошо. Появятся блага невероятные? Супер, расскажите какие. В целом я не за, так как у нас не курортный город», — объяснила представитель сети Cosmos Hotel Group.
Напомним, туристический, или курортный, сбор в качестве эксперимента запустили в 2018 году в нескольких регионах России. Властям на местах разрешили взимать с туристов до 100 рублей в сутки за нахождение в регионе. Собранные средства можно тратить лишь на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт курортной инфраструктуры. Известно, что с 2018 по 2021 год в Алтайском крае с туристов было собрано 115,6 млн рублей, в Краснодарском крае — 538,1 млн рублей и в Ставропольском крае — 904,5 млн рублей.