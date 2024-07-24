Введение туристического сбора в Екатеринбурге попросили отложить

Напомним, туристический, или курортный, сбор в качестве эксперимента запустили в 2018 году в нескольких регионах России. Властям на местах разрешили взимать с туристов до 100 рублей в сутки за нахождение в регионе. Собранные средства можно тратить лишь на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт курортной инфраструктуры. Известно, что с 2018 по 2021 год в Алтайском крае с туристов было собрано 115,6 млн рублей, в Краснодарском крае — 538,1 млн рублей и в Ставропольском крае — 904,5 млн рублей.