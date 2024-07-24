МАРТ отметил рост товарооборота в торговле и общепите

По информации главы профильного ведомства, розничный товарооборот в январе-июне текущего года динамично рос и по итогам шести месяцев составил 41,6 миллиарда рублей. Он увеличился к уровню прошлого года на 11,5%.
«Это говорит о том, что зарплаты растут, и белорусы спокойно тратят свои деньги, не откладывая их “в кубышку” или на банковские счета, или храня их в валюте. Белорусы спокойно покупают те товары, которые им необходимы, в том числе длинного инвестиционного цикла, например, автомобили, квартиры, холодильники и электробытовую технику, которые стоят дороже, чем продовольствие», — отметил Богданов.
Также растет товарооборот организаций торговли, он увеличился на 12,4%. У организаций общественного питания товарооборот также вырос на 11,7%. Оптовый товарооборот за первое полугодие увеличился на 7,8%.
«Ситуация стабильная, и мы наблюдаем динамичный рост потребления, что отражается на розничном товарообороте», — подчеркнул министр.