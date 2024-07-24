МАРТ отметил рост товарооборота в торговле и общепите

«Это говорит о том, что зарплаты растут, и белорусы спокойно тратят свои деньги, не откладывая их “в кубышку” или на банковские счета, или храня их в валюте. Белорусы спокойно покупают те товары, которые им необходимы, в том числе длинного инвестиционного цикла, например, автомобили, квартиры, холодильники и электробытовую технику, которые стоят дороже, чем продовольствие», — отметил Богданов.