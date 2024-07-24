Глава МАРТ рассказал, какие отечественные товары предпочитают белорусы

«По итогам шести месяцев годовая инфляция составила 5,8% при прогнозе 6,3%, то есть мы даже еще имеем неплохой запас. Если говорить об инфляции с начала текущего года, то за эти шесть месяцев цены выросли в среднем на 3,4% при прогнозе не более 3,5%».