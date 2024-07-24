Глава МАРТ рассказал, какие отечественные товары предпочитают белорусы

«Мы наблюдаем рост продаж товаров отечественного производства. Может быть не все товары так хорошо продаются, но в целом большая часть активно набирает объем, это благодаря той политике, которая проводится в нашей стране по импортозамещению, по продвижению отечественной продукции. И мы видим, что предприятия-производители активно продвигают себя в торговых сетях».
Так, по его информации, значительный рост продаж отечественных товаров отмечается по плодовоовощной продукции, детскому питанию, сахаристым кондитерским изделиям, сырам, маслу сливочному и практически по всем группам непродовольственных товаров.
Что касается общих показателей по продажам белорусской и импортной продукции, то рост торговли наблюдается по свежим фруктам и орехам, яблокам, свежим овощам, картофелю, огурцам, луку, рыбе, минеральной воде и другим товарам.
«Традиционно сложно двигались у нас непродовольственные группы товаров, но текущее полугодие показывает и здесь значительный прирост».
Например, продажа новых автомобилей, по его информации, выросла в первом полугодии на 71%, телевизоров — на 5,6%, холодильников и морозильников бытовых — на 13,2%, чистящих и прочих средств бытовой химии — на 11,8%, верхней одежды — на 10%, чулочно-носочных изделий — на 3,3%, парфюмерно-косметической продукции — на 5,9%.
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По словам министра, прирастает и доля продаж белорусской продукции на внутреннем рынке.
Доля белорусских яблок на внутреннем рынке практически достигла 60%, картофеля — 94%, капусты — 85%, огурцов — 95%, репчатого лука — 78%. Около 100% на внутреннем рынке традиционно занимает мясомолочная продукция и хлебобулочные изделия отечественного производства.
Что касается непродовольственной группы товаров, то в тройке лидеров по росту доли продаж на внутреннем рынке бытовая химия (38,2%), холодильники (24,3%) и стиральные машины (21,4%).
Рост цен
«По итогам шести месяцев годовая инфляция составила 5,8% при прогнозе 6,3%, то есть мы даже еще имеем неплохой запас. Если говорить об инфляции с начала текущего года, то за эти шесть месяцев цены выросли в среднем на 3,4% при прогнозе не более 3,5%».
По его информации, инфляция в Беларуси сложилась ниже, чем в странах-соседях. Так, например, в Казахстане за этот же период времени она составила 8,4%, а в России — 8,6%.