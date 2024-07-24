Глава МАРТ: инфляцию держим под контролем

МАРТ рассказал о принимаемых в Беларуси мерах, чтобы цены не кусались

«Важнейшая тема — инфляция, индекс потребительских цен. Задача стоит на этот год очень серьезная — инфляция не должна превысить 6%. Она зафиксирована указом главы государства, и нам необходимо обеспечить выполнение этого показателя. Есть механизм контроля и обеспечения уровня запланированной инфляции. Министерство антимонопольного регулирования и торговли разрабатывает специальную тарифную тетрадь — дорожную карту, в которой четко прописывается на весь год, на что мы будем цены повышать, а на что не будем. И, кроме того, мы еще расписываем помесячный график прогноза инфляции так, чтобы к концу года попасть в установленные параметры, и отслеживаем его выполнение еженедельно и ежемесячно, проводя глубокий анализ по всем группам товаров и по всем областям, где, на что и как растут цены», — сказал Алексей Богданов.