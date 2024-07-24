Глава МАРТ: инфляцию держим под контролем

МАРТ рассказал о принимаемых в Беларуси мерах, чтобы цены не кусались
«Важнейшая тема — инфляция, индекс потребительских цен. Задача стоит на этот год очень серьезная — инфляция не должна превысить 6%. Она зафиксирована указом главы государства, и нам необходимо обеспечить выполнение этого показателя. Есть механизм контроля и обеспечения уровня запланированной инфляции. Министерство антимонопольного регулирования и торговли разрабатывает специальную тарифную тетрадь — дорожную карту, в которой четко прописывается на весь год, на что мы будем цены повышать, а на что не будем. И, кроме того, мы еще расписываем помесячный график прогноза инфляции так, чтобы к концу года попасть в установленные параметры, и отслеживаем его выполнение еженедельно и ежемесячно, проводя глубокий анализ по всем группам товаров и по всем областям, где, на что и как растут цены», — сказал Алексей Богданов.
Он подчеркнул, что рост цен является нормальным явлением. «Инфляция не должна быть нулевой. Мы же видим, что растут зарплаты, выплаты, пенсии. Поэтому, конечно, и цены на товары могут расти, это абсолютно нормально. Но ненормально, когда они растут слишком быстро и неподконтрольно. Поэтому задача в том, чтобы обеспечить управляемую инфляцию в соответствии с заданными параметрами. Мы жестко отслеживаем ежемесячно эти цифры и реагируем, если что-то получается не так», — отметил министр.
По итогам шести месяцев годовая инфляция (по сравнению с июнем 2023 года) составила 5,8%. По сравнению с декабрем 2023-го — 3,4%. «То есть мы даже еще имеем запас по сравнению с прогнозными параметрами. Хочу отметить, что инфляция в Беларуси сложилась ниже, чем у наших стран-партнеров. Например, в Казахстане годовая инфляция составила 8,4%, а в России — 8,6%. Кто-то скажет, что в Европе где-то пониже рост цен в этом году, но учтите, что в последние два года инфляция там зашкаливала», — обратил внимание глава МАРТ.
«Инфляцию мы держим под контролем. На сегодня все параметры выполняются. Перед нами стоит задача во втором полугодии обеспечить сохранение инфляции на том же уровне и по итогам года выйти на установленные главой государства параметры. Продолжает действовать постановление правительства № 713, которое регулирует степень увеличения цены на те или иные товары. Министерство антимонопольного регулирования и торговли отслеживает все решения уполномоченных госорганов о повышении цен выше тех параметров, которые заложены в постановлении. За первое полугодие было принято 261 такое решение. Мы каждый месяц анализируем и иногда выносим решение об отмене таких мер. За первое полугодие мы отменили 42 решения о повышении цен. И эту работу будем проводить и далее», — подчеркнул Алексей Богданов.
В числе основных задач на второе полугодие министр назвал сохранение ценовой стабильности, недопущение всплеска цен на внутреннем рынке, сохранение обеспеченности внутреннего рынка широким ассортиментом качественных товаров как белорусского, так и иностранного производства. «Министерство держит на постоянном жестком контроле вопрос ценообразования, насыщения рынка и, конечно, положительных финансовых показателей работы субъектов торговли», — подытожил он.