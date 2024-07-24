Для мигрантов ввели новые запреты при трудоустройстве

«Думаю, на каком-то этапе количество мигрантов уменьшится, — говорит директор по персоналу одной из крупных южноуральских компаний Екатерина Опарина. — Но, зная изобретательность нашего народа, найдутся инструменты, как эти запреты обойти. Сами знаете, квоты на привлечение рабочей силы у нас относительно небольшие, а мигрантов вокруг много — откуда же они берутся? Вероятно, всё больше приезжих будут постараться получить гражданство. Дефицит кадров жесточайший. Раньше вводили ограничения для пенсионеров, чтобы им было не выгодно работать. Сейчас стараются их вернуть на рынок труда. В целом государству скорее нужно легализовать приезжих, чем вводить барьеры».