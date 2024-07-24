Для мигрантов ввели новые запреты при трудоустройстве

Для начала подчеркнём: речь идёт только о людях, не имеющих российского гражданства. К тем трудовым мигрантам, кто получил гражданство РФ или хотя бы разрешение на временное проживание, эти запреты не относятся.
Кто же работает по патентам? Чтобы официально трудиться в России, граждане некоторых государств, имеющие право въехать в нашу страну без визы (например, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии и др.), должны получить разрешение на работу, это и есть трудовой патент. Он выдаётся на год, потом его можно продлить.
Что в списке запретов?
Если посмотреть список запрещённых видов деятельности, то, по сути, остаётся лишь строительная сфера, где мигрантам ещё можно работать без ограничений. Напомним, что ранее запрет касался только трёх видов — это регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении; регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении; деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.
Среди новых видов, которые попали под запрет — оптовая и розничная торговля, деятельность гостиниц и общественного питания; ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; работа в домашних хозяйствах с наемными работниками и частных домашних хозяйствах по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления; страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения, многое другое.
Как заявили в главном управлении по труду и занятости населения области, «то решение является очередным шагом в последовательной работе по наведению порядка в сфере трудовой миграции», а «установление запрета будет содействовать трудоустройству местных жителей, проживающих на территории Челябинской области и испытывающих трудности в поиске работы».
Расширение запрета может коснуться 60,6% (12732 чел.) иностранцев от общего количества иностранных граждан, которые работают на территории области по патентам.
Не подпадают под действие новоовведений такие категории иностранцев, как: имеющие визу на въезд в Российскую Федерацию; имеющие разрешение на временное проживание; имеющие вид на жительство; являющиеся участниками программы по переселению соотечественников; граждане государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).
Инструменты найдутся
Об ужесточении правил в этой сфере губернатор области Алексей Текслер говорил ранее на заседании Совета по реализации государственной национальной политики, указав на то, что нужно также расширить практику лишения приобретённого гражданства, ограничения приезда и проживания семей мигрантов, усилить работы по проверке знаний по русскому язык:
«Эти вопросы прошу проработать, и там где можно инициировать соответствующие изменения, в первую очередь федерального законодательства, считаю, что такие предложения нужно подготовить. Но не получится ли в итоге, что кадровый голод лишь обострится? Некоторые специалисты считают, что последствия будут развиваться по знакомому сценарию».
«Думаю, на каком-то этапе количество мигрантов уменьшится, — говорит директор по персоналу одной из крупных южноуральских компаний Екатерина Опарина. — Но, зная изобретательность нашего народа, найдутся инструменты, как эти запреты обойти. Сами знаете, квоты на привлечение рабочей силы у нас относительно небольшие, а мигрантов вокруг много — откуда же они берутся? Вероятно, всё больше приезжих будут постараться получить гражданство. Дефицит кадров жесточайший. Раньше вводили ограничения для пенсионеров, чтобы им было не выгодно работать. Сейчас стараются их вернуть на рынок труда. В целом государству скорее нужно легализовать приезжих, чем вводить барьеры».
Кстати
В Челябинской области по последним данным трудятся 55 тысяч 342 иностранных граждан — из них по патентам работали 21 тысяча 011 человек, что составляет 38% от общего количества. При этом доля иностранцев к среднегодовой численности занятых в экономике региона составляет лишь 3,1%.