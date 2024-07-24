Принят закон о предоставлении семьям с детьми выплаты из остатка маткапитала.

Напомним, в соответствии с принятым законом, с 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Эта выплата будет назначаться автоматически.