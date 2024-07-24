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Принят закон о предоставлении семьям с детьми выплаты из остатка маткапитала

Принят закон о предоставлении семьям с детьми выплаты из остатка маткапитала.

Источник: Башинформ

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (о совершенствовании мер социальной поддержки семей, имеющих детей, и пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан)». В соответствии с поправками семьи смогут получить остаток средств материнского (семейного) капитала в виде единовременной выплаты.

Как пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, если семья использовала материнский капитал не в полном объеме и на счету осталась сумма до 10 тысяч рублей, она сможет получить эти средства в виде единовременной выплаты.

«Важно, что закон вступит в силу сразу с момента опубликования — таким образом, семьи, которым положена эта выплата, смогут воспользоваться ею уже летом во время отпуска или при подготовке детей к школе».

отметил Володин.

Напомним, в соответствии с принятым законом, с 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Эта выплата будет назначаться автоматически.

экономика