Минтранс планирует отказаться от строительства новых дорог

Глазко отметил, что состояние дорог имеет большое значение для государства. Начальник управления уточнил, что по дорогам общего пользования перевозится свыше 40% всех грузов и около 60% пассажиров.
Он обратил внимание на то, что плотность сети автодорог в Беларуси — одна из самых высоких среди стран постсоветского пространства и Европы.
«В ближайшее время мы будем уходить от нового строительства. То есть объекты, реконструкции — они будут, как автомобильных дорог, так и мостовых сооружений. Но новое строительство будет замедляться».
По его словам, акцент будет направлен на сохранение и улучшение существующей сети дорог, доведения и приведения в надлежащее транспортно-эксплуатационного состояние в рамках текущего или капитального ремонта.
Глазко обратил внимание, что во время ремонта будут уделять внимание замене покрытия. А во время капитального ремонта в рамках существующей геометрии дороги, будут увеличивать максимальные нагрузки до 11 тонн на ось.