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Минтранс планирует отказаться от строительства новых дорог

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Минтранс будет уходить от строительства новых дорог, все внимание будет уделено ремонту и реконструкции существующих, об этом заявил начальник главного управления автомобильных дорог Минтранса Григорий Глазко во время пресс-конференции, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Глазко отметил, что состояние дорог имеет большое значение для государства. Начальник управления уточнил, что по дорогам общего пользования перевозится свыше 40% всех грузов и около 60% пассажиров.

Он обратил внимание на то, что плотность сети автодорог в Беларуси — одна из самых высоких среди стран постсоветского пространства и Европы.

«В ближайшее время мы будем уходить от нового строительства. То есть объекты, реконструкции — они будут, как автомобильных дорог, так и мостовых сооружений. Но новое строительство будет замедляться».

сказал Глазко.

По его словам, акцент будет направлен на сохранение и улучшение существующей сети дорог, доведения и приведения в надлежащее транспортно-эксплуатационного состояние в рамках текущего или капитального ремонта.

Глазко обратил внимание, что во время ремонта будут уделять внимание замене покрытия. А во время капитального ремонта в рамках существующей геометрии дороги, будут увеличивать максимальные нагрузки до 11 тонн на ось.

экономика