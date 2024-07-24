Средняя зарплата в Беларуси растет пятый месяц подряд

Это значит, что зарплата в нашей стране растет пятый месяц подряд. С начала года средняя зарплата выросла на 278,8 рубля. При этом средний заработок в июне оказался на 17,7% больше, чем в июне 2023-го, и на 14% больше, чем в начале года.
В частности, самая высокая зарплата зафиксирована в сфере информационных технологий — 6762,6 рубля, в воздушном транспорте — 5270,8 рубля, горнодобывающей промышленности — 3841 рубль, финансовых услугах — 3348,8 рубля, нефтепереработке — 3182,5 рубля, торговле автомобилями, мотоциклами — 3107,6 рубля, в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры — 3005 рублей.
Реальная зарплата в первом полугодии в среднем по республике увеличилась на 13% по сравнению с январем — июнем 2023 года. При этом наибольший рост наблюдался в таких сферах, как геодезическая и картографическая деятельность (+37,7%), вспомогательная деятельность воздушного транспорта (+34,8%), деятельность грузового воздушного транспорта (+29,1%), эксплуатация автомобильных дорог (+23,7%), производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий (+24,1%), строительство (+22,7%), распиловка, строгание и пропитка древесины (+22,2%), производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (+22,1%).
Меньше всего реальные зарплаты увеличились у работников почтовой и курьерской деятельности (на 3,1%), информационных технологий (4,3%), нефтепереработки (5,5%), производства химических продуктов (5,8%).
В Минске номинальная начисленная среднемесячная зарплата в июне достигла 3020,8 рубля, что на треть выше, чем в среднем по стране, а в Минской области практически сравнялась с показателем по стране. В остальных регионах номинальная зарплата оказалась ниже среднереспубликанской: в Брестской области — на 11,3% меньше, в Витебской — на 14,2%, Гомельской — на 9,1% Гродненской — на 10,1% Могилевской — на 15,3%.