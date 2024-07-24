Средняя зарплата в Беларуси растет пятый месяц подряд

Это значит, что зарплата в нашей стране растет пятый месяц подряд. С начала года средняя зарплата выросла на 278,8 рубля. При этом средний заработок в июне оказался на 17,7% больше, чем в июне 2023-го, и на 14% больше, чем в начале года.