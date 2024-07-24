Эксперты рассказали, кому в Калининградской области готовы платить высокие зарплаты

В начале июля калининградские работодатели разместили более 300 предложений с доходом от 245 тысяч рублей. Больше всего высокооплачиваемых вакансий выставляют местные компании из сферы строительства и недвижимости. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.
Эксперты проанализировали самые высокооплачиваемые вакансии региона в июле. На первом месте оказались ведущие инженеры по вентиляции, кондиционированию и отоплению — им готовы платить от 450 тысяч рублей. Судовым электромеханикам предлагают 320−400 тысяч рублей, IOS и Python разработчики — около 350 тысяч.
Также в топ-10 вошли руководители по цифровой трансформации (от 300 тысяч рублей), старшие механики на научно-исследовательское судно (от 270 тысяч рублей), электросварщики универсалы (до 273 тысяч рублей), ведущие программисты 1С (от 250 тысяч рублей) и операторы-наладчики станка с ЧПУ (от 225 тысяч рублей).
Ранее эксперты выяснили, что средняя ожидаемая зарплата в Калининградской области в июне составила 56 тысяч рублей. Это на шесть тысяч больше, чем в начале лета 2023 года.