Эксперты рассказали, кому в Калининградской области готовы платить высокие зарплаты

Также в топ-10 вошли руководители по цифровой трансформации (от 300 тысяч рублей), старшие механики на научно-исследовательское судно (от 270 тысяч рублей), электросварщики универсалы (до 273 тысяч рублей), ведущие программисты 1С (от 250 тысяч рублей) и операторы-наладчики станка с ЧПУ (от 225 тысяч рублей).