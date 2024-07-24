Девять микрорайонов со школами и детсадами построят на екатеринбургском ВИЗе

В прошлом году администрация Екатеринбурга утвердила проект строительства дорожной инфраструктуры в районе «ВИЗ-Правобережный». Будут проложены новые дороги и трамвайная линия по улице Татищева. В планах мэрии строительство канала (коллектора) реки Широкой по улице Юрия Исламова, проездов к планируемым очистным сооружениям дождевой канализации. Также появится транспортная развязка на пересечении Срединного кольца и улицы Татищева. Протяженность проектируемых и реконструируемых участков улично-дорожной сети в Верх-Исетском районе составит 5,5 км, трамвайной линии — 2,9 км. Как писал ЕАН, мэрия уже завершила отбор подрядчиков для крупных дорожных контрактов в этом районе. Начаться работы должны в 2024 году. Общая стоимость контрактов превышает 10 млрд рублей.