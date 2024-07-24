В Волгограде строят завод по производству смазок мощностью 70 тысяч тонн в год

Промышленность и ТЭК — основа волгоградской экономики. Напомним, на встрече с общественностью в июне этого года Андрей Бочаров обозначил задачи по развитию индустриального сектора на десятилетний период. К 2034 году объем промышленного производства в регионе должен увеличиться в 2,4 раза и достичь до 2,2 трлн рублей в год, в этот период в регионе планируют реализовать 30 опорных промышленных проектов общей стоимостью 800 млрд рублей. Ключевые цели в отрасли — развитие комплекса и инфраструктуры в формате ОЭЗ и индустриальных парков, реализация нацпроектов, укрепление промышленной кооперации, внедрение современных технологий и повышение качества подготовки кадров.