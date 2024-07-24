В Волгограде строят завод по производству смазок мощностью 70 тысяч тонн в год

Глава региона и представители компании оценили ход работ на площадке будущего комплекса. Строительство идет согласно графику, закончен первый этап устройства фундаментных оснований, подведены внешние коммуникации. Запуск объекта запланирован на 2026 год.
Новое производство при выходе на проектную мощность обеспечит треть потребностей отечественного рынка в высококачественных пластичных смазках, смазочно-охлаждающих жидкостях и продуктах специального назначения. При проектировании и строительстве нового комплекса учтены современные требования по энергосбережению и энергоэффективности, а также производственной и экологической безопасности.
Кстати, специалисты ВНПЗ, не дожидаясь окончания строительства нового комплекса, уже приступили к разработке различных востребованных рынком смазочно-охлаждающих жидкостей и специальных продуктов, которые будут выпускать на этой площадке — об этом Андрею Бочарову рассказали сотрудники инженерного центра по разработке смазок. Глава региона также осмотрел новый инженерный центр ВНПЗ по производству присадок, лаборатории, где формируют и испытывают инновационные смазочно-охлаждающие жидкости.
Промышленность и ТЭК — основа волгоградской экономики. Напомним, на встрече с общественностью в июне этого года Андрей Бочаров обозначил задачи по развитию индустриального сектора на десятилетний период. К 2034 году объем промышленного производства в регионе должен увеличиться в 2,4 раза и достичь до 2,2 трлн рублей в год, в этот период в регионе планируют реализовать 30 опорных промышленных проектов общей стоимостью 800 млрд рублей. Ключевые цели в отрасли — развитие комплекса и инфраструктуры в формате ОЭЗ и индустриальных парков, реализация нацпроектов, укрепление промышленной кооперации, внедрение современных технологий и повышение качества подготовки кадров.