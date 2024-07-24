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Под Алматы хотят открыть филиал ведущего университета Южной Кореи

Филиал ведущего университета Южной Кореи хотят открыть рядом с казахстанским Институтом ядерной физики. Об этом на онлайн-брифинге 24 июля 2024 года заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Речь идет об университете KAIST — Korea Advanced Institute of Science & Technology. Этот вуз известен в мире и глобальном академическом сообществе своими инновационными исследованиями и разработками в областях электротехники, компьютерных наук, машиностроения и инженерии.

«Во время визита президента Южной Кореи в Казахстан подписано соглашение, есть Институт ядерной физики площадью 120 га, будет (филиал. — Прим. ред.) рядом с ним. Это самый сильный исследовательский национальный университет Южной Кореи, входит в топ-3 лучших университетов мира моложе 50 лет. Мы его решили вынести в специальную зону — Наукоград, где у нас есть Институт ядерной физики в пос. Алатау под Алматы. Потому что там будет очень важная коллаборация с Институтом ядерной физики — мы сейчас полноценно не можем раскрывать детали».

заявил Саясат Нурбек.

Министр пообещал организовать пресс-тур и показать, какой потенциал есть у этой научной коллаборации.

Отмечается, что KAIST будет бесплатно передавать Казахстану свои учебные программы. Такое соглашение принято при поддержке президентов двух стран.
образование