Под Алматы хотят открыть филиал ведущего университета Южной Кореи

«Во время визита президента Южной Кореи в Казахстан подписано соглашение, есть Институт ядерной физики площадью 120 га, будет (филиал. — Прим. ред.) рядом с ним. Это самый сильный исследовательский национальный университет Южной Кореи, входит в топ-3 лучших университетов мира моложе 50 лет. Мы его решили вынести в специальную зону — Наукоград, где у нас есть Институт ядерной физики в пос. Алатау под Алматы. Потому что там будет очень важная коллаборация с Институтом ядерной физики — мы сейчас полноценно не можем раскрывать детали».