Компания из Новосибирска собирается запустить на орбиту тысячу спутников

По словам Куся, наращивание группировки малых космических аппаратов, или кубсатов, необходимо для покрытия максимальной площади орбиты Земли и обеспечения круглосуточной передачи сигнала. Эти спутники будут передавать сигнал на модемы компании, позволяя организовать работу «умных» домов, метеостанций, беспилотной техники и других систем интернета вещей в условиях отсутствия связи, особенно на труднодоступных территориях.