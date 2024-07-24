Компания из Новосибирска собирается запустить на орбиту тысячу спутников

Проект, осуществляемый в сотрудничестве с Роскосмосом, направлен на организацию круглосуточного интернета вещей (IoT) на труднодоступных территориях. Об этом пишет ТАСС.
Весной 2024 года Роскосмос заключил трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве с частным ОКБ «Пятое поколение» и АО «Спутниковая система “Гонец”» (входит в Роскосмос). Соглашение предполагает создание многоспутниковой группировки малых космических аппаратов с привлечением частных инвестиций.
По словам Куся, наращивание группировки малых космических аппаратов, или кубсатов, необходимо для покрытия максимальной площади орбиты Земли и обеспечения круглосуточной передачи сигнала. Эти спутники будут передавать сигнал на модемы компании, позволяя организовать работу «умных» домов, метеостанций, беспилотной техники и других систем интернета вещей в условиях отсутствия связи, особенно на труднодоступных территориях.
Основная деятельность ОКБ «Пятое поколение» включает проектирование сверхмалых космических аппаратов и космическое приборостроение. С момента своего основания в 2013 году компания работает на базе Технопарка новосибирского Академгородка, предоставляя полный цикл разработки космической миссии «под ключ», включая адаптацию оборудования, разработку аппарата, запуск и последующее управление.