В Перми начался ремонт трамвайных переездов

В Перми на трех оживленных перекрестках заменят участки трамвайных рельсов и плиты покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ремонт трамвайных переездов планируется провести на пересечении улицы Макаренко и бульвара Гагарина, а также на перекрестке улиц Уральской и Крупской в районе цирка. На сегодняшний день работы уже завершены на улице Старцева.
Отмечается, что это позволит обеспечить исправное состояние пути, более плавное движение и комфорт перемещения на участках с наиболее интенсивным движением транспорта. Работы выполняются в ночное время. Поэтому останавливать движение трамваев не будут.