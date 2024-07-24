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В Перми начался ремонт трамвайных переездов

Сейчас приступили к работам на перекрестке улицы Макаренко и бульвара Гагарина.

Источник: сайт администрации Перми

В Перми на трех оживленных перекрестках заменят участки трамвайных рельсов и плиты покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ремонт трамвайных переездов планируется провести на пересечении улицы Макаренко и бульвара Гагарина, а также на перекрестке улиц Уральской и Крупской в районе цирка. На сегодняшний день работы уже завершены на улице Старцева.

Отмечается, что это позволит обеспечить исправное состояние пути, более плавное движение и комфорт перемещения на участках с наиболее интенсивным движением транспорта. Работы выполняются в ночное время. Поэтому останавливать движение трамваев не будут.