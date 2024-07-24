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БЖД: Беларусь задействует 14 портов РФ для экспорта товаров

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Для экспорта своих товаров Беларусь задействовала 14 российских портов, заявила замначальника службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности управления БЖД Ирина Каплевская во время пресс-конференции.

Источник: Sputnik.by

Она отметила, что логистику доставки грузов пришлось изменять. При участии БЖД получены тарифные преференции в РФ и ряде других стран, на которые переориентировали грузоперевозки.

«Принятые меры позволили задействовать для перевозки наших экспортных грузов 14 российских портов».

подчеркнула Каплевская.

По ее словам, порты Санкт-Петербурга являются основным направлением перевозок. Туда из республики доставляют нефтепродукты, большую часть калийных удобрений.

Каплевская заявила, что данное направление останется основным, на нем перевозки лишь будут наращиваться. Беларусь и РФ подписали соглашение по модернизации участков по направлении портов в северо-западной части России. Данные работы должны завершиться в 2026-м.

Она обратила внимание, что тарифные преференции удалось установить БЖД также с железнодорожными администрациями Казахстана, Туркменистана, Узбекистана. В результате сформирован новый каркас ж/д-перевозок экспортных грузов в рамках маршрутов Восток-Запад и Север-Юг.

«Белорусские грузы экспортируются по железной дороге в более чем 90 стран мира. По сравнению с прошлым годом добавились такие страны, как Сенегал, Перу, Мали, Уругвай и Эфиопия», — добавила замначальника.

экономика