БЖД: Беларусь задействует 14 портов РФ для экспорта товаров

Она отметила, что логистику доставки грузов пришлось изменять. При участии БЖД получены тарифные преференции в РФ и ряде других стран, на которые переориентировали грузоперевозки.
«Принятые меры позволили задействовать для перевозки наших экспортных грузов 14 российских портов».
По ее словам, порты Санкт-Петербурга являются основным направлением перевозок. Туда из республики доставляют нефтепродукты, большую часть калийных удобрений.
Каплевская заявила, что данное направление останется основным, на нем перевозки лишь будут наращиваться. Беларусь и РФ подписали соглашение по модернизации участков по направлении портов в северо-западной части России. Данные работы должны завершиться в 2026-м.
Она обратила внимание, что тарифные преференции удалось установить БЖД также с железнодорожными администрациями Казахстана, Туркменистана, Узбекистана. В результате сформирован новый каркас ж/д-перевозок экспортных грузов в рамках маршрутов Восток-Запад и Север-Юг.
«Белорусские грузы экспортируются по железной дороге в более чем 90 стран мира. По сравнению с прошлым годом добавились такие страны, как Сенегал, Перу, Мали, Уругвай и Эфиопия», — добавила замначальника.