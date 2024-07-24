На строительство второй очереди Академпарка направлены 3,3 млрд рублей

Технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк) создан по решению областных властей в 2007 году. В 2021 году стало известно о планах Технопарка в два раза увеличить площади для резидентов в течение пяти лет. На тот момент площади Технопарка составляли около 120 тыс. кв. м. В настоящее время у Академпарка 324 компании-резидента с общей численностью сотрудников 9,3 тыс. человек.