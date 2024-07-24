В Уфе ремонтируют 54 подъезда 17 домов, 23 подъезда в семи домах уже готовы.

Все работы, выполняемые в рамках республиканской программы комплексного ремонта подъездов, принимаются комиссией при непосредственном участии жителей. Акт приёма работ не будет подписан, пока все замечания не будут устранены. Оплата выполненных работ происходит только после окончательной приемки и подписания всех необходимых документов. На все виды работ распространяется гарантия 5 лет, за исключением случаев вандализма.