В Уфе ремонтируют 54 подъезда 17 домов, 23 подъезда в семи домах уже готовы.

В текущем году в Уфе запланировано произвести ремонт 77 подъездов в 24 многоквартирных домах, ремонт финансируется исключительно из бюджетных средств, 90% — бюджет республики и 10% бюджет муниципалитета. Средства собственников, собираемые на капитальный ремонт, в программе не участвуют.
На сегодняшний день подрядные организации выполняют ремонт 54 подъездов в 17 домах, завершены 23 подъезда в 7 домах.
Все работы, выполняемые в рамках республиканской программы комплексного ремонта подъездов, принимаются комиссией при непосредственном участии жителей. Акт приёма работ не будет подписан, пока все замечания не будут устранены. Оплата выполненных работ происходит только после окончательной приемки и подписания всех необходимых документов. На все виды работ распространяется гарантия 5 лет, за исключением случаев вандализма.
В рамках ремонта подъездов подрядные организации производят ремонт входной группы, укладывают керамическую плитку на первом этаже, устанавливает новую тамбурную дверь, пластиковые окна, почтовые ящики, энергосберегающие светильники, а также выполняют штукатурно-малярные работы. Вид отделки стен и цвет покраски полностью зависят от жителей, они сами выбирают, как будет выглядеть их подъезд.