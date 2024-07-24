Воронежская область будет сотрудничать с Узбекистаном в сфере туризма

Министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Сергей Корчевников и начальник управления туризма Бухарской области Сухробжон Бобокалонов подписали соответствующий меморандум.
Согласно документу, стороны будут укреплять и развивать сотрудничество в сфере туризма на основе равенства и взаимной выгоды.
«Туризм, АПК и промышленность — лишь немногие из тех отраслей, в которых мы будем развивать сотрудничество с Бухарской областью Республики Узбекистан. Обсудили это на встрече с Хокимом региона Ботиром Зариповым», — отметил губернатор Александр Гусев.
Глава региона, продолжая тему развития туризма, напомнил, что в Бухарская область известна уникальными историческими объектами. Древний город-музей Бухара входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в нем сохранилось свыше 170 памятников архитектуры и истории.
«Взаимодействие в промышленном секторе мы детально проработаем сегодня во время визита на воронежские предприятия. Уверен, что сможем установить полезные контакты между воронежским и бухарским бизнесом. Обсудили и другие перспективные направления взаимодействия. Это пищевая и нефтехимическая промышленность, отрасль строительных материалов, сфера медицинского оборудования. Планирую ответный визит в Бухарскую область этой осенью», — подытожил губернатор.