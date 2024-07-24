Воронежская область будет сотрудничать с Узбекистаном в сфере туризма

«Взаимодействие в промышленном секторе мы детально проработаем сегодня во время визита на воронежские предприятия. Уверен, что сможем установить полезные контакты между воронежским и бухарским бизнесом. Обсудили и другие перспективные направления взаимодействия. Это пищевая и нефтехимическая промышленность, отрасль строительных материалов, сфера медицинского оборудования. Планирую ответный визит в Бухарскую область этой осенью», — подытожил губернатор.