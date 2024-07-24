В аэропорту Кольцово разберут бывший зал прибытия

Строение не эксплуатируется некоторое время. Оно находится слева от терминала деловой авиации. Об этом сообщили в пресс-службе Кольцово.
— На месте здания будет проведено благоустройство, озеленение территории и организован периметр безопасности. В ходе демонтажа будет сохранена историческая ограда, в свое время произведенная на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья, — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Отмечается, что рабочие не будут трогать историческое здание со шпилем. Оно стало визитной карточкой аэропорта.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге начали строительство новой зарядной станции для электромобилей в районе Кольцово. Работы займут три месяца.
— Зарядная станция мощностью 0,4 киловольта расположится по адресу: улица Ракетная, 1. Она займет около 68 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.