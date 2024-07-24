В аэропорту Кольцово разберут бывший зал прибытия

— На месте здания будет проведено благоустройство, озеленение территории и организован периметр безопасности. В ходе демонтажа будет сохранена историческая ограда, в свое время произведенная на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья, — рассказали в пресс-службе аэропорта.